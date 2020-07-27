عيد الاضحى : وزارة الموارد المائية تدعو للتضامن الوطني من اجل استهلاك مسؤول للماء

الجزائر - دعت وزارة الموارد المائية، يوم الاثنين، للتضامن الوطني من اجل استهلاك مسؤول للماء بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى، حسب ما افاد به بيان لذات الوزارة.

و اوضح البيان انه "بينما يستعد الجزائريون للاحتفال بعيد الاضحى الجمعة المقبلة في ظروف صحية و اجتماعية استثنائية تدعو وزارة الموارد المائية الى التضامن و التجند ضد تبذير الماء".

واضاف ان وزارة الموارد المائية اتخذت عن طريق المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية تحت وصايتها جميع التدابير الضرورية لحشد موارد كافية لتغطية حاجيات المواطنين. مؤكدة ان الاستهلاك العقلاني و المسؤول يبقى " الضمان لتفادي التبذير الذي نقف عليه في كل سنة، مما يحرم عددا من المواطنين من هذا المورد الحيوي".

كما ذكر البيان ان الوضعية الصحية و الحرارة المسجلة و تغير العادات لدى المواطنين يتسبب في استهلاك استثنائي للماء. "خلال عيد الاضحى، عادة ما نسجل ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك خاصة صبيحة اول يوم عيد الاضحى ". و يسبب هذا انخفاضا سريعا في منسوب الخزانات ما ينجر عنه اضطراب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

كما اشار البيان الى ان "وزارة الموارد المائية تعول على تعاون وسائل الاعلام الوطنية لحمل رسالة التضامن هذه لكي يمضي اكبر عدد من الجزائريين عيدهم في احسن الظروف و لكي نضمن استمرارية الخدمة العمومية للماء".