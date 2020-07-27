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بيئة وعمران: أزيد من 8 آلاف مخالفة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 16:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرات
بيئة وعمران: أزيد من 8 آلاف مخالفة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020

الجزائر- سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة 8.012 مخالفة عبر التراب الوطني خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020، منها3.621 مخالفة متعلقة بالبيئة و4.391 مخالفة متعلقة بالعمران، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن المخالفات المتعلقة بالبيئة تخص بشكل خاص البناءات الفوضوية وبدون تراخيص والبناءات غير المطابقة للمواصفات القانونية وأن المخالفات المتعلقة بالعمران  تخص الرمي العشوائي للنفايات ورمي بقايا البنايات على مستوى الطريق العمومي والمساحات الخضراء.

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وأضاف البيان أن فرق شرطة العمران والبيئة قامت، خلال نفس الفترة، بإنجاز 8.038 إجراء إداري و قضائي، مذكرا أن تلك الفرق تعمل على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمران وحماية البيئة وترقية الإطار المعيشي للمواطن من أجل "المساهمة في الحفاظ على مقومات البيئة السليمة والوقاية من الأمراض والأوبئة على غرار الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة، بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24/24 سا ودعائمها الاتصالية الرقمية المتمثلة في الموقع الإلكتروني وصفحة الفايسبوك وحساب تويتر.

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بيئة وعمران: أزيد من 8 آلاف مخالفة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 16:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرة   شارك

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