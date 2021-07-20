كوفيد-19: توفير 308 مؤسسة فندقية لاستغلالها في عملية الحجر الصحي

الجزائر - تساهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بالتنسيق مع عدة قطاعات معنية في العملية الثانية الخاصة باجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج التي شرع فيها في 20 يوليو الجاري وذلك بتوفير 308 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة على المستوى الوطني قابلة لاستغلال في عملية الحجر الصحي الاحترازي التي تدوم 14 يوما.

وتندرج هذه العملية الصحية -كما أكدت مديرة الاتصال والتعاون بوزارة السياحة أسماء مولاي في تصريح لوأج - في "اطار التعليمات التي أسداها الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى كل من وزراء الشؤون الخارجية، و الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و الصحة والنقل من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري في الأيام القادمة، وكذا وزارة السياحة لتخصيص أيضا من جهتها مؤسسات فندقية لاستخدامها في فترة الحجر الصحي الوقائي لفائدة المواطنين الجزائريين الذين سيتم إجلاؤهم".

ويستفيد هؤلاء المواطنين الذين يتم وضعهم في الحجر الصحي في هذه الفنادق -كما قالت ذات المسؤولة - من "تكفل تام من خلال الايواء والاطعام والتعقيم والتطهير الكلي والمرافقة الطبية في إطار التنسيق مع هذه الوزارات المعنية".

كما خصص في هذا الاطار -تضيف- 18 فندقا عموميا على مستوى 13 ولاية من الوطن، للمساهمة في الحجر الطبي المخصص للاستشفاء، من أجل التكفل بالمرضى المصابين بفيروس "كوفيد 19"، والذين لا يحتاجون الى مرافقة طبية معقدة، وهذا من أجل تفادي اكتظاظ المؤسسات الاستشفائية".

وأضافت السيد مولاي بأنه تم أيضا "تسخير مؤسسات فندقية اخرى للأطقم الطبية والموضوعة تحت تصرف الأطباء والممرضين وغيرهم من عمال الاسرة الطبية، من أجل مرافقتهم والسهر على راحتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف".

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وساهم في هذه العملية الصحية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا لحد الان 2253 حرفي على المستوى الوطني حيث قاموا بانجاز -كما أكدت المسؤولة ذاتها -16 مليون كمامة مذكرة بانه تم كذلك توفير 150 228 لتر من مواد التطهير.

وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي -كما أكدت السيد مولاي - تكفلت في بداية العملية السابقة التي انطلقت في 2 فبراير 2020 ب 40 طالبا عادو من مدينة ووهان الصينية حيث تم وضعهم في الحجر الصحي بفندق الرايس بالجزائر العاصمة لمدة 14 يوما في ظروف جيدة الى جانب التكفل بأكثر من 9748 مواطن جاؤوا من مختلف البلدان الاجنبية على مستوى 63 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة.

وأشارت المسؤولة ذاتها الى أن "مختلف الوزارات المعنية بهذه العملية بصدد تحيين الاعداد بصفة متواصلة، على اعتبار أن العملية مستمرة لحد الان بالنظر للظرف الصحي الذي تعرفه الجزائر على غرار بلدان العالم".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف أكد أمس الاحد بأن عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج تتواصل حيث مكنت إلى غاية أمس من إعادة 5158 مواطن جزائري كانوا عالقين في 26 بلدا عبر 20 رحلة جوية ورحلتين بحريتين.