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عيد الأضحى: أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
عيد الأضحى: أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم الأحد في بيان لها عن تسخير 47.599 تاجر عبر كامل ولايات الوطن من أجل ضمان المداومة خلال فترة عيد الاضحى المبارك بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات. 

 وأوضحت الوزارة أن من بين هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين، هناك 5.823 ينشطون في قطاع المخابز و 32.479 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.829 في قطاع النشاطات المختلفة و 468 وحدة إنتاجية ( 184 ملبنة، 242 مطحنة و 42 وحدة إنتاج مياه معدنية).

وبحسب برنامج المناوبة على المستوى الجهوي، فقد تم تسخير 5.733 تاجر على مستوى المديرية الجهوية للوسط التي تضم كل من ولايات الجزائر العاصمة و تيبازة و بومرداس، و 7.459 تاجرا على المستوى المديرية الجهوية للبليدة، و تشمل ولايات البليدة و عين الدفلى و البويرة، و المدية و تيزي وزو،  و 3.660 تاجرا مناوبا على مستوى المديرية الجهوية لعنابة، (عنابة، سوق اهراس، سكيكدة، الطارف، قالمة) و 10.059 تاجر على مستوى المديرية الجهوية لسطيف ( سطيف و برج بوعريريج و مسيلة و ميلة، و جيجل، و بجاية)، و 8.365 على مستوى المديرية الجهوية لوهران (وهران و تلمسان و سيدي بلعباس و مستغانم و عين تيموشنت) و 3.670 على مستوى المديرية الجهوية لسعيدة ( سعيدة و الشلف و معسكرو غليزان و تيسمسيلت و تيارت) و 4.683 على مستوى المديرة الجهوية لباتنة ( باتنة و بسكرة و ام البواقي و خنشلة و تبسة و قسنطينة) و 1.827 بمديرية بشار( بشار و أدرار و تندوف و البيض و النعامة)  و أخيرا 2.143  تاجرا على مستوى المديرية الجهوية لورقلة و تشمل ولايات ورقلة و غرداية الأغواط و الوادي و اليزي و تمنراست.

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة الخاص بأيام عيد الأضحى، حرصت الوزارة على تسخير 1.956 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، يضيف البيان الوزاري مشيرا الى أن تسطير البرنامج تم تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات لتجارية.

و دعت الوزارة، التي "تسجل دوما  التجاوب القوى و الواعي للتجار في المساهمة في تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة خلال هذه الأزمة الصحية"، كل التجار المسخرين للمشاركة بقوة في انجاح برنامج المداومة.

كما شددت الوزارة على ضرورة استئناف جميع التجار نشاطاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا للأحكام الجديدة للقانون 04-08 المنظمة للعطل خلال الاعياد الوطنية والدينية و وتدعوهم في هذا الشأن الى اعادة فتح محلاتهم التجارية.

 

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 18:29
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عيد الأضحى: أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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