عيد الأضحى: أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة

وأوضحت الوزارة أن من بين هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين، هناك 5.823 ينشطون في قطاع المخابز و 32.479 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.829 في قطاع النشاطات المختلفة و 468 وحدة إنتاجية ( 184 ملبنة، 242 مطحنة و 42 وحدة إنتاج مياه معدنية).

وبحسب برنامج المناوبة على المستوى الجهوي، فقد تم تسخير 5.733 تاجر على مستوى المديرية الجهوية للوسط التي تضم كل من ولايات الجزائر العاصمة و تيبازة و بومرداس، و 7.459 تاجرا على المستوى المديرية الجهوية للبليدة، و تشمل ولايات البليدة و عين الدفلى و البويرة، و المدية و تيزي وزو، و 3.660 تاجرا مناوبا على مستوى المديرية الجهوية لعنابة، (عنابة، سوق اهراس، سكيكدة، الطارف، قالمة) و 10.059 تاجر على مستوى المديرية الجهوية لسطيف ( سطيف و برج بوعريريج و مسيلة و ميلة، و جيجل، و بجاية)، و 8.365 على مستوى المديرية الجهوية لوهران (وهران و تلمسان و سيدي بلعباس و مستغانم و عين تيموشنت) و 3.670 على مستوى المديرية الجهوية لسعيدة ( سعيدة و الشلف و معسكرو غليزان و تيسمسيلت و تيارت) و 4.683 على مستوى المديرة الجهوية لباتنة ( باتنة و بسكرة و ام البواقي و خنشلة و تبسة و قسنطينة) و 1.827 بمديرية بشار( بشار و أدرار و تندوف و البيض و النعامة) و أخيرا 2.143 تاجرا على مستوى المديرية الجهوية لورقلة و تشمل ولايات ورقلة و غرداية الأغواط و الوادي و اليزي و تمنراست.