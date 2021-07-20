الفرق المختلطة لقمع الغش تحجز قرابة 163 طن من السلع في السداسي الأول 2020

الجزائر - أسفرت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي قامت بها الفرق المختلطة بين مصالح وزارة التجارة وباقي القطاعات, عن حجز سلع تقدر كميتها ب162,83 طن خلال السداسي الأول ل2020 أي بارتفاع 68,30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, حسبما علمته وأج يوم الثلاثاء لدى الوزارة.

وتبلغ قيمة هذه السلع المحجوزة 392,54 مليون دج مقابل 204,22 مليون دج سجلت في السداسي الاول ل2019, أي بزيادة نسبتها 92,21 بالمائة, حسب حصيلة وزارة التجارة.

وقامت الفرق المختلطة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الفترة الممتدة من بداية يناير إلى نهاية يونيو ب18.338 تدخل أي بارتفاع 15,77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019 (15.840 تدخل).

وإثر هذه التدخلات, تمت معاينة 2.650 مخالفة بزيادة 31,25 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول ل2019 ( 2.019 مخالفة), تبعها تحرير 2.382 محضر (بزيادة 46,13 بالمائة مقارنة بالفترة المناظرة من 2019).

كما عاينت الفرق المختلطة معاملات تجارية بدون تحرير فواتير في الأشهر الستة الأولى للعام الجاري بقيمة 5.122,47 مليون دج مقارنة ب15.605,92 مليون دج وهو ما يمثل انخفاضا ب67,18 بالمائة.

واقترحت الفرق المختلطة تبعا لعمليات الرقابة التي قامت بها, غلقا إداريا ل 226 محلا بارتفاع نسبته 98,25 بالمائة مقارنة بالسداسي الاول ل2019 (114 اقتراح بالغلق الاداري).

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وتبرز هذه النتائج وجود "تحسن" في بعض مؤشرات الرقابة لاسيما المتعلقة بعدد التدخلات وعدد المحاضر المحررة وكمية المحجوزات وقيمتها, حسب وزارة التجارة.

وحول توزع جهود الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مختلف الفرق, تظهر حصيلة الوزارة أن الفرقة المختلطة "تجارة-ضرائب-جمارك" قامت في السداسي الاول ل2020 ب558 تدخل, عاينت خلاله 273 مخالفة وهو ما نجم عنه تحرير 238 محضر. وقامت هذه الفرقة بحجز منتجات بقيمة 322,45 مليون دج ومعاينة معاملات بدون فوترة بقيمة 5.122,47 مليون دج.

أما الفرقة المختلطة "تجارة-بيطرة", فقد قامت ب 12.337 تدخل خلال السداسي الاول 2020 تم خلالها معاينة 2.170 مخالفة وتحرير 1.950 محضر. وقامت هذه الفرقة بحجز منتجات تقدر كميتها ب 141,01 طن بقيمة 43,68 مليون دج واقتراح غلق إداري ل226 محل وكذا اقتطاع 66 عينة تبين بعد مراقبتها أن 10 عينات منها غير مطابقة.

من جهتها, قامت الفرقة المختلطة "تجارة-صحة نباتية" ب 1.060 تدخل, تم على أثرها معاينة 56 مخالفة وتحرير 50 محضر. وحجزت هذه الفرقة سلعا تقدر كميتها 18,53 طن بقيمة 18,40 مليون دج.

كما قامت الفرقة المختلطة "تجارة-صحة" ب2.987 تدخل تم خلالها معاينة 66 مخالفة وتحرير 59 محضر. وبلغت كمية المنتجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة 3,29 طن بقيمة 8,01 مليون دج.

وقامت الفرقة المختلطة "تجارة-قياسة قانونية" ب 1.366 تدخل تم خلالها معاينة 85 مخالفة وتحرير 85 محضر, حسب حصيلة وزارة التجارة.