عيد الأضحى: نظام مداومة صارم لتفادي المشاكل المرتبطة بشبكات الصرف الصحي

الجزائر- سيقوم الديوان الوطني للتطهير بمناسبة عيد الأضحى بتفعيل نظام مداومة صارم يهدف إلى مكافحة المشاكل التي تعيق شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والتي غالبا ما تسبب النفايات بعد عمليات النحر في انسداد هذه الشبكات ما يأزم الوضع البيئي سيما في أوساط التجمعات السكانية.

و قالت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني للتطهير، مريم أويحي في تصريح لواج أنه من أجل تطبيق هذا النظام، سيتم تسخير جميع الوحدات التابعة لـلديوان لضمان استمرارية عملها في أيام عيد الأضحى ، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية والمادية اللازمة بغرض الوقوف على كل التدخلات على مستوى شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وكذلك لمراقبة و ضمان أمن جميع المرافق التي يديرها الديوان.

و أضافت أنه سيتم تنفيذ هذه التدخلات مع احترام الإجراءات الصحية الوقائية، أي بارتداء الأقنعة الواقية مع التباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم الأماكن من أجل تجنب أي خطر للعدوى.

و لفتت أن عيد الأضحى المبارك يتزامن هذا العام مع وضع صحي لم يسبق له مثيل بسبب انتشار عدوى فيروس كوفيد19 عبر العالم بأسره لذلك يحرص الديوان الوطني للتطهير على تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اقرتها الحكومة ضد انتشار عدوى كوفيد-19 خلال ممارسة هذه الشعيرة الدينية.

و أكدت أنه بالنسبة لعملية ذبح الأضاحي، يجدر بالمواطنين التقيد بالتوصيات المتمثلة في تجنب استغلال الطريق العام في عمليات النحر وتعقيم أدوات الذبح وتجنب تبادلها و التقليل من عدد المشاركين في عملية الذبح.

و أضافت أنه يُنصح كذلك المواطنين تجنب التجمعات على غرار الزيارات العائلية والمقابر لتفادي العدوى.

اقرأ أيضا : كوفيد-19: وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية خلال السلسلة الكاملة لعملية النحر

== حملة تحسيسية تحت عنوان "حافظوا على شبكات الصرف الصحي"==

و قالت أن الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين من خلال هذه الحملة التي تنظم كل سنة بمناسبة العيد الأضحى، الى تفادي رمي النفايات مثل القرون و الجلود و الأحشاء التالفة في شبكات الصرف الصحي ولا حتى في الطبيعة لأنها تؤدي إلى انسداد القنوات و كذا مشاكل على مستوى محطات التطهير.

كما يحث الديوان المواطنين على استعمال أكياس لوضع مخلفات الأضاحي في مكب النفايات لإخلائها من قبل المصالح المعنية، تبرز السيدة أويحي.

و يعد الديوان الوطني للتطهير هيئة تحت وصاية وزارة الموارد المائية و هو مؤسسة عمومية ووطنية ذات طابع صناعي وتجاري تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01- 102 المؤرخ في 01 أبريل 2001.

و يقوم الديوان الوطني للتطهير حاليا بتسيير شبكة التطهير لما يقدر ب 210 56. كلم عبر 1.148 بلدية موزعة على مستوى 44 ولاية كما يضم الديوان 154 محطة تطهير و 502 محطة رفع .