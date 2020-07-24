ورشة تكوينية افتراضية حول ادارة الأزمات في قطاع السياحة

الجزائر- شاركت وزارة السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي والمؤسسات تحت الوصاية, الخميس, في اليوم التكويني الافتراضي الذي نظمته اللجنة الاقليمية لأفريقيا التابعة للمنظمة العالمية للسياحة حول موضوع "ادارة الازمة في قطاع السياحة", حسب ما أفاد به الجمعة بيان لذات الوزارة.

ومثل قطاع السياحة في هذه الورشة التكوينية المنظم بتقنية التحاضر عن بعد, بالإضافة الى اطارات من الوزارة, ممثلون عن المؤسسات تحت الوصاية, على غرار مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية, الديوان الوطني للسياحة, المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة, حيث سجلت مشاركة أزيد من 55 مشاركا للعديد من الدول الافريقية الاعضاء في ذات المنظمة, يضيف البيان.

وعالجت الورشة التي نشطها خبراء دوليون مختصون في إدارة الازمات كيفية التعامل والتجاوب مع ادارة عملية الاتصال الأزماتي بصفة عامة وفي قطاع السياحة على وجه الخصوص, حيث ارتكز هذا التكوين على مرحلتين: الاولى حول كيفية معالجة اساسيات ادارة الازمات في الجانب نظري والثانية في الجانب التطبيقي من خلال تمارين تفاعلية لحالة ازمات افتراضية وكيفية تسييرها وادارتها آنيا.

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