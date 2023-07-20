Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عيد الأضحى: تجنيد ازيد من 2.000 بيطري لمراقبة عملية بيع و ذبح الاضاحي

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر- جند ازيد من 2.000 بيطري في اطار آلية التأطير الصحي البيطري لنقاط البيع المرخصة و هياكل الذبح المعتمدة خلال فترة العيد الاضحى, حسبما افاد به بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

"في اطار الاستعداد للاحتفال بعيد الاضحى المبارك, وضعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية الية تأطير صحي و بيطري خلال فترة العيد على مستوى نقاط البيع المرخصة", يضيف البيان.

كما تتعلق هذه الآلية بهياكل الذبح المعتمدة التي ستكون مفتوحة على مستوى القطر الوطني يوم العيد.

 و حسب البيان, تم تجنيد ازيد من 2.000 بيطري (من القطاع العام و الخاص) من اجل السهر على الصحة الحيوانية و الماشية و المحافظة على الصحة العامة البيطرية.

"سيقوم البياطرة بمرافقة المربين و الموالين على مستوى نقاط البيع و توجيه المواطنين خلال عملية الذبح", يضيف البيان.

اقرأ أيضا :    عيد الأضحى: تكييف ساعات فتح مكاتب البريد اعتباراً من الخميس ...

كما سيساهم البياطرة, بالتعاون مع كل المصالح الاخرى, في احترام التدابير الوقاية المقررة في اطار مكافحة جائحة كوفيد-19 حيث سيوفرون كذلك الكمامات, و هذا حسب قدرتهم, من اجل حماية المواطنين الذين لا يرتدونها.

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 19:47
كلـمات مفتـاحيــة :
عيد الأضحى: تجنيد ازيد من 2.000 بيطري لمراقبة عملية بيع و ذبح الاضاحي
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.23

بوقدوم: لابديل لإرساء الأمن في مالي 

20.07.23

الجزائر تحذر من "تصرفات" قد تؤدي إلى تقسيم ليبيا

20.07.23

فروخي يبحث مع سفيرة تركيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

20.07.23

وفاة جزائري ببلجيكا: الجزائر تسهر على تسليط الضوء على الملف

20.07.23

عيد الشرطة: ترقية 2480 موظف شرطة بمنطقة شرق البلاد إلى رتب أعلى

20.07.23

خضر و فواكه: وفرة المنتوجات الفلاحية الموسمية في الأسواق

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي