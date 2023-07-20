عيد الأضحى: تجنيد ازيد من 2.000 بيطري لمراقبة عملية بيع و ذبح الاضاحي

الجزائر- جند ازيد من 2.000 بيطري في اطار آلية التأطير الصحي البيطري لنقاط البيع المرخصة و هياكل الذبح المعتمدة خلال فترة العيد الاضحى, حسبما افاد به بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

"في اطار الاستعداد للاحتفال بعيد الاضحى المبارك, وضعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية الية تأطير صحي و بيطري خلال فترة العيد على مستوى نقاط البيع المرخصة", يضيف البيان.

كما تتعلق هذه الآلية بهياكل الذبح المعتمدة التي ستكون مفتوحة على مستوى القطر الوطني يوم العيد.

و حسب البيان, تم تجنيد ازيد من 2.000 بيطري (من القطاع العام و الخاص) من اجل السهر على الصحة الحيوانية و الماشية و المحافظة على الصحة العامة البيطرية.

"سيقوم البياطرة بمرافقة المربين و الموالين على مستوى نقاط البيع و توجيه المواطنين خلال عملية الذبح", يضيف البيان.

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كما سيساهم البياطرة, بالتعاون مع كل المصالح الاخرى, في احترام التدابير الوقاية المقررة في اطار مكافحة جائحة كوفيد-19 حيث سيوفرون كذلك الكمامات, و هذا حسب قدرتهم, من اجل حماية المواطنين الذين لا يرتدونها.