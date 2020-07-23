الجزائر- اسبانيا: بحث سبل تعزيز الشراكة في مجال السياحة

الجزائر - بحث وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد محمد حميدو مساء يوم الأربعاء مع سفير المملكة الاسبانية بالجزائر السيد فرناندوموران كالفو سوتيلو سبل تعزيز وتطوير الشراكة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بين الجزائر واسبانيا.

وجاء في بيان للوزارة ان السيد الوزير ثمن خلال هذا اللقاء العلاقات "الثنائية المتميزة" التي تجمع بين البلدين معربا عن "امله في ان يتم تكثيف الجهود للارتقاء بها إلى مستوى أعلى" مؤكدا على "ضرورة تعزيز الشراكة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتوسيعها واضفاء نفس جديد عليها لاسيما في كل من التسيير السياحي والفندقي والصناعة التقليدية والحرف والتكوين المتخصص وكذا ترقية وتثمين المنتوج السياحي المشترك بين البلدين".

من جهته أشاد السفير الاسباني بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر واسبانيا منوها بحرصه على تطويرها أكثر والرقي بها .

كما أكد السيد فرناندوموران كالفو استعداده لترقية الوجهة الجزائرية لدى السوق الاسبانية بالنظر للموروث التاريخي والسياحي المشترك الذي يجمع البلدين وتكثيف وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بتجسيد المشاريع المدرجة في اطار التعاون البيئي واثرائها .

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة العمل وتكثيف الجهود من اجل تجسيد محاور التعاون الثنائي والعمل سويا على بناء شراكة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.