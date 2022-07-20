حصاد الحبوب 2019 -2020: تعبئة بطاقة تخزين تقدر ب 5ر38  مليون قنطار

الجزائر - ترتكز حملة حصاد و درس الحبوب 2019-2020 على طاقة تخزين تقدر ب38,5 مليون قنطار حسبما اشار اليه الاربعاء بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

و أوضح نفس المصدر أن هذه الحملة التي انطلقت يوم 12 أبريل الماضي استفادت من تعبئة قدرات تخزين تبلغ حوالي 38 مليون قنطار مدعمة بتشغيل 9 صوامع جديدة (مخازن الحبوب) بطاقة 3,5 مليون قنطار.

كما تم تخصيص حظيرة تضم 10804 آلة حصاد و درس لهذه الحملة.

و أشارت وزارة الفلاحة الى أن " حملة حصاد و درس الحبوب 2019-2020 تتواصل في ظروف حسنة على المستوى الوطني و هذا بفضل الاجراءات المتخذة من خلال تجنيد العنصر البشري و تعبئة الوسائل المادية و اللوجستية".

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كما تم وضع مخطط للتحويل ما بين التعاونيات بهدف تسهيل نقل الفائض المسجل في الحصاد من منطقة الى أخرى.

و حسب ذات البيان, "يجدر التذكير بانشاء شبكة تضم 500 نقطة جمع المحصول مفتوحة على مدار الأسبوع عبر التراب الوطني قرب مناطق الانتاج و هي مزودة بالوسائل البشرية و المادية".

و بخصوص ايصال الانتاج نحو نقاط الجمع, تم تخصيص 1600 شاحنة من طرف " أغرو روت" فرع تابع للديوان الجزائري المهني للحبوب الذي لا يزال يقتني وسائل نقل جديدة .

دفع مستحقات المزارعين في آجال لا تتعدى 72 ساعة

و في اطار اضفاء مرونة اكبر على الاجراءات, أسدى وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمدان تعليمات من أجل توفير جميع الظروف التي تسمح بالشروع في اجراءات دفع مستحقات المزارعين في آجال لا تتعدي 72 ساعة " تضاف اليها دراسة وضع اجراء الرقمنة و الدفع المباشر في الحسابات البنكية للمزارعين خلال الحملة الجارية.

من جهة أخرى, نظمت تعاونيات الحبوب و البقول نفسها من أجل ضمان الخدمة 7 /7 ايام من الساعة ال6 صباحا الى ال08 ليلا من أجل تسلم المنتوج و هذا طيلة حملة الحصاد و الدرس " حسب الوزارة.

يذكر أن المساحة المزروعة قمحا في اطار الحملة 2019-2020 تقدر ب 3,5 مليون هكتار تم حصاد 2,5 مليون هكتار منها الى غاية اليوم.

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و عليه, و بهدف تسهيل حصول المزارعين على المدخلات الفلاحية ( بذور و أسمدة و قروض و تأمينات) تم فتح شباك موحد بين بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية و تعاونيات الحبوب و البقول في بداية الحملة الجارية على مستوى التعاونيات التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب .

و فيما يتعلق بالتموين بالحبوب, وضعت هذه التعاونيات تحت تصرف المزارعين 3 مليون قنطار من الحبوب تم تسويق 2,6 مليون منها خلال الحملة الحالية.

و بخصوص التزويد بالاسمدة تم تخصيص 1,8 مليون قنطار في اطار هذه الحملة تم تسويق 1,3 مليون قنطار منها.