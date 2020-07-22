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اتصالات الجزائر تبرم اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لتسهيل عملية الرقمنة والتسويق الالكتروني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
اتصالات الجزائر تبرم اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لتسهيل عملية الرقمنة والتسويق الالكتروني

الجزائر - أبرمت مؤسسة اتصالات الجزائر, اليوم الاربعاء, اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بهدف وضع آليات لتسهيل عملية رقمنة التجارة والتسويق الالكتروني, حسب ما افاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المؤسسة.

وتهدف هذه الاتفاقية --حسب نفس المصدر-- الى "وضع آليات لتسهيل عملية رقمنة التجارة والتسويق الالكتروني تكملة للمجهودات التي تبذلها اتصالات الجزائر من أجل مرافقة المؤسسات والتجار والحرفيين عن طريق الشراكة مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين". كما ترمي أيضا الى "توفير خدمات رقمية استجابة لتطلعات الزبائن من أجل عصرنة خدمات هذه المؤسسات وكذا وضع آليات لتسهيل عملية رقمنة التجارة والتسويق الالكتروني من خلال الخدمات التي توفرها اتصالات الجزائر".

كما سيستفيد كل منخرطي وأعضاء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين --يضيف البيان-- من "مزايا عديدة من خلال خدمات الهاتف والأنترنت التي تقدمها اتصالات الجزائر والموجهة لفئة المحترفين".

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اتصالات الجزائر تبرم اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لتسهيل عملية الرقمنة والتسويق الالكتروني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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