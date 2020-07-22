Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

طاقة/موارد مائية: ضرورة إعداد نموذج شراكة جديد لمشاريع وحدات تحلية المياه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أبرز وزير الطاقة، عبد المجيد عطار و وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، يوم الثلاثاء، ضرورة إعداد نموذج شراكة جديد لمشاريع وحدات تحلية مياه البحر قصد ضمان مردوديتها، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وأوضح البيان أن الوزيرين ترأسا معا اجتماع عمل بمقر وزارة الطاقة بحضور ممثلي الوزارتين والرئيسين المديرين العامين لشركة الطاقة الجزائرية و الجزائرية للمياه، خصص لدراسة وضعية محطات تحلية مياه البحر لاسيما بسوق الثلاثاء والمقطع وكذا كيفيات إطلاق مشاريع وحدات جديدة لتحلية المياه المدرجة في برنامج الحكومة.

وأضاف ذات المصدر أن الوزيرين وبعد الإشارة إلى أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا اعتمدته الحكومة لتأمين التموين بماء الشرب، لاسيما في المدن الساحلية، شددا على ضرورة "مراجعة نموذج الشراكة الحالي بإعداد نموذج جديد لاسيما للمشاريع الجارية وتلك الواجب إطلاقها، يضمن استدامة ومردودية المشاريع".

وفي هذا الصدد، اقترح الوزيران على مجموعة العمل التي تم تشكيلها التركيز على احسن المقاربات من اجل انجاح البرنامج الحالي لوحدات تحلية المياه و اعداد وثيقة حول الافاق المستدامة لتحلية المياه تأخذ بعين الاعتبار حصيلة خبرة الوحدات الموجودة و هذا بهدف تقديمها للحكومة لاحقا.

كما أبرز الوزيران "اهمية وفرة المياه و المحافظة عليها على المديين المتوسط و البعيد مما يجعل انتاجها في المستقبل مكملا للفئات الاخرى من الموارد، مما يستوجب التكيف من الان مع التحديات الواجب رفعها في هذا الميدان".

كما شكل هذا اللقاء كذلك فرصة لطرح الصعوبات و المشاكل التي تعاني منها وحدات تحلية المياه لا سيما بسوق ثلاثة (قدرة انتاج تقدر ب200 الف م3 يوميا) و التي هي في حالة توقف، و محطة المقطع بوهران (500 الف م3 يوميا) بالاضافة الى دراسة الاقتراحات التي من شأنها السماح بحل المشاكل، يضيف البيان.

وبعد التذكير بالإسهام الكبير لإنتاج المياه المحلاة على مستوى 11 وحدة في العرض الوطني للماء الشروب، أكد وزيرا الطاقة والموارد المائية على "ضرورة المباشرة السريعة مع كل الأطراف المعنية لنشاطات ملموسة من شأنها معالجة الاختلالات المسجلة بوحدتي المقطع وسوق الثلاثة مع التفكير العميق لضمان حسن سير المحطات الأخرى قصد تحقيق الامن الوطني في مجال التموين بالماء الشروب.

ويذكر أن الطاقة الإنتاجية لوحدات التحلية ال 11الموزعة على 9 ولايات ساحلية تقدر ب 2،1 مليون م3 يوميا من المياه المحلاة.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 09:17
كلـمات مفتـاحيــة :
طاقة/موارد مائية: ضرورة إعداد نموذج شراكة جديد لمشاريع وحدات تحلية المياه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.22

مصر: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على معسكر للجيش بشمال سيناء

20.07.22

طاقة/موارد مائية: ضرورة إعداد نموذج شراكة جديد لمشاريع وحدات تحلية المياه

20.07.22

سد النهضة: القمة الأفريقية اتفقت على مواصلة التفاوض

20.07.22

وهران: عميدة الفنانين التشكيلين الجزائريين ليلى فرحات في ذمة الله

20.07.22

عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 جويلية

20.07.22

سوناطراك: حكار يتفقد حالة تقدم مشاريع هياكل المركب البترولي بسكيكدة

الأكثــر قـراءة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بليبيا تشيد بجهود الجزائر

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي

20.07.20

شراع/أولمبياد-2020: أول تربص للمنتخب الوطني منتصف أغسطس