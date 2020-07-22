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الجامعة الصيفية للمؤسسة الجزائرية-الامريكية: التطرق الى عدة مواضيع علمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 08:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات

الجزائر - خصصت الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية التي تنظمها المؤسسة الجزائرية-الامريكية للثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا من 18 يوليو الى 29 اوت عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد لفائدة طلبة الدكتوراه والباحثين الجزائريين للعديد  من المواضيع العلمية.

وتجري اشغال هذه الجامعة عبر أربع دورات للدروس مخصصة لاربعة محاور وهي "الطاقات المتجددة" و"البيولوجيا والبيوتكنولوجيا والصحة" و"الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والعمران" والاعلام الالي والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

و يشارك في هذا اللقاء باحثون جزائريون معروفون في الولايات المتحدة الامريكية وفي بلدان أخرى من العالم يمارسون في مخابر وفي هيئات بحوث مرموقة، بهدف نقل معارفهم للطلبة الجزائريين لمختلف جامعات الوطن.

وتميز حفل افتتاح هذا الحدث الثقافي والعلمي الذي جرى يوم السبت الماضي، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية وسفارة الجزائر بواشنطن وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر العاصمة.

وتعتبر المؤسسة الجزائرية-الامريكية للثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا التي تأسست سنة 2010، منظمة غير ربحية هدفها توطيد العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة من خلال مشاريع تعاونية والتبادلات العلمية والثقافية التي تفتح المجال لتطوير شراكة قوية ومستدامة بين الشعبين الجزائري والأمريكي.

بالإضافة الى الجامعات الصيفية قامت المؤسسة الجزائرية-الامريكية من 29 فبراير الى 2 مارس 2020 بتنظيم ندوة طبية بوهران حول مرضى السمنة والربو لدى الأطفال، بالشراكة مع المركز الطبي لمستشفى الأطفال سينسيناتي اوهيو.

الجامعة الصيفية للمؤسسة الجزائرية-الامريكية: التطرق الى عدة مواضيع علمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 08:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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