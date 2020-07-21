صناعة: مجمع جيكا يختتم المرحلة الأولى من التدقيق المحاسبي للأسمنت البترولي

الجزائر- أكملت شركة أسمنت عين الكبيرة (SCAEK) الواقعة في سطيف، بنجاح المرحلة الأولى من التدقيق المحاسبي للأسمنت البترولي الذي قام به المعهد الأمريكي للبترول (API) وهو مكتب دراسات أمريكي وهيئة تصديق لجميع المنتجات والحلول الموجهة لصناعة البترول العالمية.

و أوضح المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر (جيكا) في بيان له أن "هذا المسعى يندرج ضمن إطار متابعة عملية اعتماد المعهد الأمريكي للبترول (API) لمنتجه الجديد، الاسمنت البترولي، الذي كان يستورد سابقًا بأكثر من 30 مليون دولار، من أجل تلبية الطلب الوطني المقدر بـ 200.000 طن".

وأوضحت مجموعة جيكا حسب ذات البيان، بأن أن الأمر يتعلق بخطوة أولى، وعملية تدقيق مراقبة رقم 1، تم التخطيط لها مبدئيًا في مارس الماضي وتم تأجيلها إلى شهر يوليو الحالي بسبب وباء فيروس كورونا. كما يتعلق هذا التدقيق بالتحقق من مطابقة نظام جودة شركة أسمنت عين الكبيرة (SCAEK) مع متطلبات المعهد الأمريكي للبترول API Q1 ومطابقة فئة منتج أسمنت الحفر G-HSR(اسمنت آبار النفط)، مع الإصدار الجديد للمعهد الأمريكي للبترول API 10 A 25éme édition.

وأشار في ذات السياق إلى أن العملية تمت في الفترة من 8 إلى 13 يوليو 2020، عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد، بينما من المقرر أن تكون مرحلة المراقبة التالية في مارس 2021.

كما أشار البيان إلى انه "من خلال حصول شركة أسمنت عين الكبيرة على شهادة الجودة من المعهد الأمريكي للبترول في يوليو 2019، فإنها تصبح الآن المنتج الرائد لهذا النوع من الأسمنت في الجزائر من حيث النوعية والسعر".

للتذكير أن "المعهد الأمريكي للبترول لديه أكثر من 700 من المعايير والممارسات الموصى بها من خلال تنظيم المجتمع الدولي"، يضيف نفس المصدر.

وخلص البيان في الاخير إلى أن شركة أسمنت عين الكبيرة هي إحدى الفروع التابعة لمجمع جيكا، حيث تضمن متوسط إنتاج يبلغ 3 ملايين طن من الأسمنت سنويًا ، وهي قادرة على تلبية أي طلب من السوق الوطنية والدولية.