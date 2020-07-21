Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 19:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرات
تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

الجزائر - تم الثلاثاء بالجزائر، الاتفاق على تحديد مجموعة من الأنشطة التجارية التي سيتم تزويدها "قريبا" بأجهزة الدفع الإلكتروني مع إنشاء لجنة تقنية مشتركة بين القطاعات المعنية قصد تشجيع استعماله, حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة.

وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع وزير التجارة كمال رزيق بوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, إبراهيم بومزار و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة والناشئة, ياسين وليد, يضيف نفس المصدر.

كما تقرر في هذا الاجتماع ,الذي يندرج  في إطار تجسيد برنامج الحكومة فيما يخص عصرنة  و رقمنة مختلف القطاعات,  تشجيع استعمال تقنية الدفع الإلكتروني من خلال تحفيزات لمستعملي السجل التجاري, يوضح ذات البيان.

كما تقرر إشراك المؤسسات الناشئة والمصغرة على تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف مجالات نشاطها فضلا عن تفعيل وإثراء وتحديث البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات على الخط.

وقد تم الاتفاق أيضا خلال هذا الاجتماع على تكوين لجنة تقنية ممثلة في القطاعات الوزارية الثلاث الحاضرة إضافة الى إشراك كل من وزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة والغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين حيث تجتمع هذه اللجنة مستقبلا لدعم العمل على البوابة الإلكترونية لاسيما استعمال التصديق والتوقيع الإلكترونين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 20:01
كلـمات مفتـاحيــة :
تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 19:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.21

صناعة: مجمع جيكا يختتم المرحلة الأولى من التدقيق المحاسبي للأسمنت البترولي

20.07.21

قسنطينة : توزيع 1100 سكن بصيغتي "عدل" و العمومي الإيجاري

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.21

الاستقبال الرسمي والشعبي "الباهر" لرفات المقاومين ال24 "فاجأ" المراهنين على محو ذاكرة…

20.07.21

المسلك العالمي  للتنس: انتخاب الجزائرية إيناس إيبو ضمن فوج لاعبي الاتحادية الدولية للعبة

20.07.21

سوناطراك: نحو القيام بتدقيق محاسباتي عميق في القريب العاجل

الأكثــر قـراءة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بليبيا تشيد بجهود الجزائر

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

زيتوني يستعرض مع سفير رومانيا العلاقات الثنائية "المتميزة" بين البلدين

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي