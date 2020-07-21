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طاقة: بحث وضعية أسواق الغاز

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 08:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
طاقة: بحث وضعية أسواق الغاز

الجزائر - اجتمع وزير الطاقة ورئيس منتدى الدول المصدرة للغاز، عبد المجيد عطار، يوم الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي عن  بعد، مع الامين العام للمنتدى، يوري سنتيورين، حيث بحث الطرفان وضعية اسواق الغاز لا سيما خلال هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي ميزه ضعف الطلب العالمي على الغاز، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وشكل هذا الاجتماع فرصة للطرفين من اجل التطلع على نشاطات المنتدى و مشاريعه الاساسية و كذا التطرق الى وضعية اسواق الغاز و افاقها على المدى القصير و المتوسط و البعيد، يضيف البيان.

كما سمح كذلك بتقييم تنفيذ مشروع معهد البحث التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر و كذا كيفيات تنظيم الدورة 22 للاجتماع الوزاري للمنتدى المقرر يوم 12 نوفمبر 2020 بالجزائر العاصمة.

وأشار السيد عطار الى اهمية هذا الاجتماع، مجددا رغبة الجزائر من اجل انجاح هذا المنتدى و هذا من خلال مشاركة فعالة لبلوغ اهدافه و تكيفه مع التحديات الناجمة عن الوضع الغازي سيما التكنولوجية عن طريق معهد البحث التابع للمنتدى.

وبعد أن أشار إلى الوضعية "غير المواتية" لأسواق الغاز بسبب الازمة الصحية جراء وباء كوفيد-19 و التي أثرت كثيرا على الطلب العالمي على الغاز، دعا وزير الطاقة الى ابتكار اكثر للمنتدى و هذا من خلال استكشاف مناهج جديدة من شأنها تقديم امتيازات جديدة للدول الاعضاء و التي تصب في مصلحة اقتصادها و شعوبها".

ومن جهته، ذكر السيد سنتيورين بالأهمية التي توليها الجزائر لمشاركتها في المنتدى و لمساهمتها بصفتها عضو فعال من اجل نجاح المنتدى و كذا مشاريعه منذ انشائه.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عروض حول تقييم اسواق الغاز و تأثير وباء كوفيد-19 على العرض و الطلب و اسعار الغاز على المدى القصير و المتوسط و تأثيرات الازمة الصحية على المدى الطويل.

يذكر ان منتدى البلدان المصدرة للغاز هو منظمة وزارية مشتركة أسست خلال الدورة ال8 للاجتماع غير الرسمي لهذه البلدان المنعقد في موسكو في ديسمبر 2008 .

ويضم المنتدى 12 بلدا يزخر بأكثر من ثلثي احتياطات الغاز في العالم و يتعلق الأمر بكل من الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيتي و طوباغو و الامارات العربية المتحدة و فينيزويلا فيما تعتبر أذربيجان و العراق و كازاخستان و النرويج و عمان و بيرو و أنغولا بلدان ملاحظة.

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طاقة: بحث وضعية أسواق الغاز
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 08:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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