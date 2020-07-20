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سوناطراك وسونلغاز: وزارة الطاقة تفند الإلغاء المزعوم لعلاوات الانتفاع 

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
سوناطراك وسونلغاز: وزارة الطاقة تفند الإلغاء المزعوم لعلاوات الانتفاع 

الجزائر - فندت وزارة الطاقة, اليوم الاثنين في بيان, المعلومات التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي عن إلغاء علاوات الانتفاع لعمال مجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للمعلومات غير المؤسسة المتداولة خصوصا في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الإلغاء المزعوم لعلاوات الانتفاع لعمال مجمعي سوناطراك وسونلغاز, تود الوزارة أن توضح أنه لم يتخذ أي قرار من طرف المجمعين بشأن إلغاء هذه العلاوات".

وأبرزت الوزارة أنه "لم يكن من الوارد تماما إلغاء علاوات الانتفاع الممنوحة لعمال مجمعي سوناطراك وسونلغاز للسنة المالية 2019", موضحة أن "هذه العلاوات تقررها الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات أي الجمعيات العامة, إذ يقيم عموما مستوى هذه العلاوات على اساس النتائج ولم تلغ لغاية اليوم".

ولهذا الغرض, لم تتطرق الجمعية العامة لسوناطراك المجتمعة مؤخرا إلى هذه المسألة. أما بالنسبة لمجمع سونلغاز, لم تجتمع بعد جمعيتها العامة.

وأعربت الوزارة من جهة أخرى عن "دعمها الكامل واعترافها" للجهود التي يبذلها عمال القطاع لاسيما في هذا الظرف الصعب وتطمئنهم بأن "جميع حقوقهم الاجتماعية ستحفظ", يضيف ذات المصدر.

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سوناطراك وسونلغاز: وزارة الطاقة تفند الإلغاء المزعوم لعلاوات الانتفاع 
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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