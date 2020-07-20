حميدو: كل الظروف مهيأة على مستوى الهياكل الفندقية لاستقبال الجزائريين العالقين بالخارج

تيبازة - أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي, محمد حميدو, الاثنين من تيبازة, أن الجزائر مستعدة لاستقبال رعاياها العالقين بالبلدان الأجنبية في أحسن الظروف على مستوى مختلف الهياكل الفندقية الموزعة عبر التراب الوطني.

وأضاف في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قام بها رفقة والي تيبازة حاج عمر موسى للاطلاع على هياكل قطاعه, أن تنسيق واسع يجري مع السلطات المحلية وعلى رأسها ولاة الجمهورية للتكفل الأنجع بالرعايا الجزائريين خلال فترة حجر صحي تدوم 14 يوما على مستوى المرافق الفندقية.

وفي هذا السياق كشف الرئيس المدير العام لمجمع فندقة, سياحة وحمامات معدنية, لزهر بونافع, أنه تم تسخير 27 فندقا على مستوى 25 ولاية للتكفل بما يقارب 70 بالمائة من مجموع المواطنين الجزائريين المزمع ترحيلهم بدء من اليوم والبالغ عددهم 5000 مواطن.

وأبرز السيد بونافع أن "جميع الظروف مهيأة" بما فيها التكفل بالجانب الصحي, إذ يتم مرافقة المواطنين طيلة فترة إقامتهم بطواقم طبية, ميرزا أنه "لم يسجل ولا حالة إصابة واحدة بين عمال مجمع فندقة, سياحة وحمامات معدنية خلال العمليات السابقة للحجر الصحي".

وبخصوص الهياكل الفندقية التي زارها وزير القطاع السيد حميدو, والمتمثلة في المركبات السياحية "متاريس, القرن الذهبي والقرية السياحية" التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة, أبدى المسؤول الحكومي "أسفه" عن الوضعية التي آل إليها مركب المتاريس.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تغيير الذهنيات والعمل على جعل هذه المؤسسات التي تعد "مركبات الأحلام" -- كما وصفها الوزير --بولاية تيبازة نظرا لما تتمع به من طاقات فريدة.

وطلب الوزير من المسؤولين العمل على تطوير مركبي "القرن الذهبي" و"القرية السياحية" وجعلهما "هيكلين نموذجيين".

وفي رده عن انشغال مسؤولو تلك المركبات العمومية بخصوص عقود الإمتياز, التي تعد من بين العوائق التي تكلف تلك المؤسسات الفندقية أعباء إضافية معتبرة, كشف الوزير عز تحضير "ملف تقني جدي" على مستوى مصالح وزارته على أن يتم عرضه على الوزارة الأولى لإيجاد حلول قانونية لهذا الانشغال.

وبخصوص الأضرار التي لحقت بمهنيي قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا, طمأن الوزير بوجود إجراءات ستتخذها السلطات العليا للدولة من أجل مساعدة أصحاب الفنادق والوكالات السياحية إلى غيرهم من المهنيين.

وكشف في هذا السياق أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل عرض الملف على مجلس الحكومة على أن يعرض على مجلس الوزراء يوم الأحد, مؤكدا أن "الدولة لن تتخلى عنهم".

من جهته, أوضح والي تيبازة, عمر حاج موسى, أن الهياكل الفندقية بتيبازة جاهزة لاستقبال الجزائريين العالقين بمختلف الدول العربية والأوروبية, مبرزا أن اللجنة الولائية لتنسيق الجهود تعمل دوريا على اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه ينتظر أن تستقبل ولاية تيبازة يوم الجمعة القادم 500 مواطن جزائري للتكفل بهم مدة 14 يوما بفنادق الولاية.

وأضاف أن ولاية تيبازة تتوفر على 12 مؤسسة فندقية جاهزة للتسخير في اي لحظة لإستقبال الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج.