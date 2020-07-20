Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الانتقال الطاقوي يتطلب تضافر جهود الجميع مؤسسات و أفراد

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 14:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر - أكد وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الانتقال الطاقوي و التحرر من التبعية للمحروقات لن يتأتى إلا بتضافر مجهودات الجميع مؤسسات و أفراد.

و أوضح السيد شيتور في تصريح للصحافة على هامش مراسم ابرام ثماني اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية و عدد من الفروع الصناعية من اجل استحداث أقطاب تكنولوجية أن  طموح الانتقال الطاقوي يبدأ باقتصاد الطاقة بالمنزل أولا مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجماع ووعي جماهيري  للتوجه نحو الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ..) للخروج تدريجيا من التبعية للثروات التقليدية (الاحفورية).

و قال فيما يخص المشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقوي انه يتم حاليا دراسة انجع الطرق لتحقيقه بالتوجه تدريجيا نحو استعمال الطاقات المتجددة.

اقرأ أيضا:      التوقيع على 8 اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية بين قطاعي التعليم العالي والصناعة

 

آخر تعديل على الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 16:22
كلـمات مفتـاحيــة :
الانتقال الطاقوي يتطلب تضافر جهود الجميع مؤسسات و أفراد
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 14:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.20

تجريم الاعتداءات على مستخدمي الصحة: قرار "طال انتظاره" (مختص)

20.07.20

جيش: الفريق شنقريحة يترأس حفل تسليم جائزة أفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2020

20.07.20

حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 80 آخرين بجروح خلال نهاية الأسبوع الماضي

20.07.20

المجمعات الاقتصادية مطالبة بالاستعانة بالجامعة الجزائرية في انجاز الدراسات 

20.07.20

أم البواقي: توقيف 3 أشخاص اعتدوا على موظفين داخل مؤسسة استشفائية

20.07.20

تجسيد التقارب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي بات ضروريا

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة