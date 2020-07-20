الانتقال الطاقوي يتطلب تضافر جهود الجميع مؤسسات و أفراد

و أوضح السيد شيتور في تصريح للصحافة على هامش مراسم ابرام ثماني اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية و عدد من الفروع الصناعية من اجل استحداث أقطاب تكنولوجية أن طموح الانتقال الطاقوي يبدأ باقتصاد الطاقة بالمنزل أولا مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجماع ووعي جماهيري للتوجه نحو الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ..) للخروج تدريجيا من التبعية للثروات التقليدية (الاحفورية).