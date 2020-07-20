نفط: أسعار خام برنت تتراجع اليوم الاثنين الى 78ر42 دولار

طوكيو - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وانخفض سعر خام برنت صباح اليوم في التعاملات الاسيوية بما يعادل 8ر0 في المئة إلى 78ر42 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي بدوره ب 34 سنتا أو 8ر0بالمئة إلى 25ر40 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي.

وقال مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، أفتار ساندو، إن "جائحة فيروس كورونا قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة".

وفي حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30 بالمئة في أبريل بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه مازال دون مستويات ما قبل الجائحة. ويشهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات بالفيروس التاجي.

وانخفضت واردات اليابان من النفط 14,7 بالمئة في يونيو مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية اليوم الاثنين. لكن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط مايو البالغ 25 بالمئة على أساس سنوي.