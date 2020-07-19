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تغييرات جذرية للاقتصاد الوطني لدفعه نحو التنافسية و الابتكار

  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 23:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
تغييرات جذرية للاقتصاد الوطني لدفعه نحو التنافسية و الابتكار

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء الأحد أنه سيشرع عما قريب في إحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من "عقلية الريع" و المضي به نحو خلق الثروة و التنافسية و الابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية.

و أوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية أن جهود الدولة سترتكز أساسا على انشاء نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدعم بشبكة من المؤسسات الناشئة المبتكرة و المؤسسات المصغرة, مؤكدا أن هذا النسيج سيكون قاطرة الاقتصاد الوطني مستقبلا.

وقال رئيس الجمهورية "لا يمكن ان يبقى الاقتصاد سجين للمحروقات (..) من الضروري تحريره و البحث و استغلال موارد بديلة يكون فيها المورد البشري اساس الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني". في هذا الصدد قال السيد تبون ان "الدولة عازمة على تخفيض تأثير المحروقات على الاقتصاد الوطني الى 20 بالمائة مع نهاية سنة 2021 " وهو مسعى سيتحقق بتضافر جهود الفاعلين في المنظومة الاقتصادية الوطنية باسرها".

و تابع يقول "اقتصاد المعرفة و الذكاء هو الاساس و الجزائر لحد الان ما تزال عذراء و تتمتع بثروات كبيرة ما تزال غير مستغلة, لكن للأسف عقلية الريع ظلت جاثمة على الاقتصاد لعقود طويلة الى درجة ان اصبحنا نستورد البراغي و هذا غير مقبول بالمرة ".

واضاف السيد تبون أن "ثروة المحروقات نعمة لكن غياب العدالة و استشراء روح الاتكالية حولت هذه النعمة الى نقمة (..) آن الأوان لتحويل هذه الثروة الى أداة للتنمية ".

و أكد أن "دعم قطاعات مثل الفلاحة و المؤسسات الناشئة موازاة مع كبح الاستيراد الفوضوي يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو". و ربط السيد تبون نجاح هذه الخطوة بضرورة توفر "الارادة و النية الحسنة نحو تغيير النمط الاقتصادي" مشددا مرة اخرى على وجوب أخلقة الحياة الاقتصادية .

و قال رئيس الجمهورية أن الجائحة التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم هي اختبار حقيقي و فرصة لتغيير منهجية العمل لما بعد كوفيد-19, مؤكدا أن لقاء 16 و 17 اغسطس المقبل حول خطة الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي سيكون ارضية اساسية نحو اقتصاد قائم على الابتكار و التنويع.

آخر تعديل على الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 23:10
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تغييرات جذرية للاقتصاد الوطني لدفعه نحو التنافسية و الابتكار
  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 23:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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