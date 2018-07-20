كوفيد-19: تسع ولايات تتسلم حصصها من المواد الأولية لصناعة الأقنعة الواقية

الجزائر - تسلمت تسع ولايات عبر الوطن حصصها من المادة الأولية لصناعة الأقنعة الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و ذلك في اطار تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و منتدى رؤساء المؤسسات، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للمنتدى.

و جاء في البيان الذي نشره منتدى رؤساء المؤسسات في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "واصل المنتدى عملية تموين المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بالمادة الأولية المخصصة لصناعة الأقنعة الصحية الواقية في إطار المساهمة في جهود وخطة السلطات العمومية لمكافحة انتشار وباء كوفيد -19".

وفي هذا الإطار، أوضح المنتدى ان تسع ولايات تسلمت حصصها من المادة الأولية، وهي على التوالي: تمنراست، إليزي، الطارف، بسكرة، البيض، ام البواقي، بشار، الواد والنعامة.

وتندرج هذه العملية السادسة من نوعها في إطار اتفاقية تعاون بين المنتدى ووزارة التكوين والتعليم المهنيين وقعت نهاية أبريل الفارط.

و ترمي هذه الاتفاقية الى انتاج نحو 5 ملايين قناع واقي في إطار دعم الجهود الوقائية ضد تفشي وباء كورونا.

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و تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار شراكة حيث يلتزم فيه الطرفان بتوحيد جهودهما و إمكانيتهما في مكافحة الوباء.

من جانبه يلتزم منتدى المؤسسات بتجنيد قدرات وإمكانيات المؤسسات المنخرطة فيه, حيث ستقوم هذه الأخيرة بتموين مراكز التكوين المهني عبر ولايات الوطن بالمادة الأولية لصناعة الأقنعة الواقية.

و كانت وزارة التكوين و التعليم المهنيين قد اوضحت انه سيتم توزيع هذه الأقنعة المنتجة على المؤسسات الصحية عبر مختلف مناطق القطر الوطني.