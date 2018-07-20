أكثر من 5ر65 مليار دينار خصصت لمواجهة وباء كورونا

الجزائر- تم تخصيص مبلغ اجمالي قدره 65,53 مليار دج لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر, حسبما أفاد به يوم السبت بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال لقاء الوزير الاول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني, ان هذا المبلغ يشمل 12,85 مليار دج مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12,64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة.

كما يشمل مبلغا ب24,39 مليار دج مخصص للتعويضات الاستثنائية لفائدة اعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في اطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16,5 مليار دج) و الداخلية (7,75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.

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وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020" ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24,7 مليار دج.