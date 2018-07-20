Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أكثر من 5ر65 مليار دينار خصصت لمواجهة وباء كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 11:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
أكثر من 5ر65 مليار دينار خصصت لمواجهة وباء كورونا

الجزائر- تم تخصيص مبلغ اجمالي قدره 65,53 مليار دج لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر, حسبما أفاد به يوم السبت بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال لقاء الوزير الاول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني, ان هذا المبلغ يشمل 12,85 مليار دج مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12,64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة.

كما يشمل مبلغا ب24,39 مليار دج مخصص للتعويضات الاستثنائية لفائدة اعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في اطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16,5 مليار دج) و الداخلية (7,75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.

اقرأ أيضا:     الرئيس تبون يأمر بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج

وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020" ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24,7 مليار دج.

أما عن المبالغ الموجهة لمساعدة و اجلاء المواطنين الى أرض الوطن فقد وصلت الى 3,32 مليار دج حسب الوزير, الذي  لفت من جهة اخرى الى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دج موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دج كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الافريقية ضد جائحة كوفيد-19.

آخر تعديل على السبت, 18 تموز/يوليو 2020 12:09
كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 5ر65 مليار دينار خصصت لمواجهة وباء كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 11:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.18

كوفيد-19: تسع ولايات تتسلم حصصها من المواد الأولية لصناعة الأقنعة الواقية

20.07.18

التدابير الوقائية لكبح انتشار الوباء ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني

20.07.18

أكثر من 5ر65 مليار دينار خصصت لمواجهة وباء كورونا

20.07.18

مصارعة: الاتحادية تسطر برنامج استئناف تحضيرات رياضيي النخبة

20.07.18

كوفيد-19: الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية

20.07.18

الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ضرورة لتعافي البلاد من أزمة كوفيد-19

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة