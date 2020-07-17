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وزير السياحة يبحث مع الشركاء الاجتماعيين الوضعية الحالية لتفشي فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات

الجزائر - استقبل الخميس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، كل من رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والاسفار (SNAV) رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر (FNAT) و الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال التجارة والسياحة وكذا رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق(FNH) في اطار تعزيز التشاور والتقارب مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهنيين للحديث حول الوضعية الحالية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" والاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة.

و¨جاء في بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي اليوم  ان هذه اللقاءات سمحت بعرض مختلف الصعوبات والمقترحات والتي تمثلت اساسا في تسهيل الحصول على قروض بنكية بفوائد ميسرة ,التخفيف من عبئ دفع مستحقات الديون الممنوحة وكذا تاجيل كل المستحقات المتنوعة من الالتزامات الاجتماعية والجبائية .

وفي هذا الصدد , ومن خلال المحادثات التي تخللت مختلف اللقاءات والتي اعتبرها السيد الوزير فرصة سانحة لتشخيص مختلف الانشغالات والصعوبات التي ترتبت عن تفشي وباء كورونا وتاثير تداعياته عن النشاط السياحي في الجزائر, ذكر الوزير بالتزام الدولة من اجل مرافقة متعاملي القطاع على مختلف الاصعدة ,لتخطي هذه الازمة الصحية

 التي تمر بها  بلادنا , بهدف تخفيف تداعياتها على النشاط السياحي , كما اثنى على الجهود المبذولة من طرف مختلف المتعاملين للمساهمة بقوة في الجهد الوطني للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واكد السيد الوزير على اهمية العمل سويا من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والتحضير لما بعدها لبعث النشاط السياحي بتفعيل المجلس الوطني للسياحة من اجل تعزيز العمل القطاعي المشترك لتنمية حقيقية لقطاع السياحة  مع ضرورة ابقاء مثل هذه الاطر التشاورية مساحات لتبادل الاراء والاقتراحات .

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وزير السياحة يبحث مع الشركاء الاجتماعيين الوضعية الحالية لتفشي فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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