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مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءا جواريا مع حاملي المشاريع

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءا جواريا مع حاملي المشاريع

الجزائر - ينظم الوزير المنتدب لدى الوزير الاول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، السيد ياسين وليد، كل يوم خميس لقاء جواريا بمقر وزارته مع حاملي المشاريع و مسيري المؤسسات الناشئة، حسبما افاد به بيان للوزارة المنتدبة.

و جاء في البيان ان "الوزير المنتدب لدى الوزير الاول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ينظم كل يوم خميس لقاء في مقر الوزارة من الساعة 10:00 الى الساعة 13:00 و ذلك في اطار مبادرة "Startup Meetup" "

و يهدف هذا اللقاء الى مناقشة المواضيع و المشاكل المتعلقة بترقية و تطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر و الاصغاء الى اقتراحات اطراف النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، قصد خلق الظروف الملائمة التي من شانها تدعيم دور هاته الاطراف في تنمية الاقتصاد الوطني.

و من اجل المشاركة في هذا اللقاء، تضع الوزارة المنتدبة تحت تصرف المعنيين بالامر العنوان الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. لتمكينهم من تقديم طلباتهم مرفقة ببطاقة بيانية حول موضوع الشركة الناشئة او المشروع المبتكر.

آخر تعديل على الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:51
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مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءا جواريا مع حاملي المشاريع
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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