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فرحات آيت علي براهم يستعرض مع سفير اليابان بالجزائر العلاقات الاقتصادية الثنائية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
فرحات آيت علي براهم يستعرض مع سفير اليابان بالجزائر العلاقات الاقتصادية الثنائية

الجزائر - استعرض وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، يوم الخميس بمقر الوزارة، مع سفير اليابان بالجزائر، السيد كازويا أوغاوا، العلاقات الاقتصادية الثنائية لاسيما في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء استعرض الطرفان العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها.

و  قدم السيد آيت علي براهم بهذه المناسبة للسفير الياباني الخطوط العريضة للاستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة، والتي سترسم "خريطة صناعة إنتاجية حقيقية"، حسب البيان.

كما أكد بأن هذه الاستراتيجية ستشجع المستثمرين، الوطنيين والأجانب، لإنجاز مشاريع في مختلف الفروع الصناعية بدون عوائق أو قيود.

ودعا السيد آيت علي براهم، في هذا الإطار، المؤسسات اليابانية إلى تحقيق مشاريع استثمارية دائمة في الجزائر التي يمكن أن تشكل، بالنسبة لها، قاعدة لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن إرادة بلاده لتعزيز تواجد المؤسسات اليابانية في الجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية، يضيف نفس المصدر.

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فرحات آيت علي براهم يستعرض مع سفير اليابان بالجزائر العلاقات الاقتصادية الثنائية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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