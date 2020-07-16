عرقاب (إستغلال الذهب في الجنوب): نحو تشكيل تعاونيات للشباب للتنقيب بطريقة قانونية

الجزائر - كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، عن امكانية تشكل الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخص الاستغلال السطحي للمعدن في الجنوب مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية.

و قال السيد عرقاب، خلال نزوله ضيفا على حصة الجزائر اليوم التي بثها التلفزيون العمومي أمسية الاربعاء، في حديثه عن مناجم الذهب بمنطقتي تيراك و امسماسا بتمنراست " لقد صادق مجلس الوزراء الاخير على المرحلة الاولى من استغلال مناجم الذهب بتمنراست و جانت و التي تتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب بحيث يمكن لشباب المنطقة الذين لديهم خبرة التشكل في تعاونيات تقوم بالاستغلال السطحي للمعدن ".

و اضاف الوزير :"ستمنح مساحات لهذه التعاونيات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية ثم يتم تجميع و معالجة ما تم استخراجه من طرف الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (اينور) و منح الشباب المعنيين مستحقاتهم".

و تابع بالقول هذا الاستغلال سيكون بطريقة قانونية و سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي للذهب و على تهريبه مؤكدا أن الدولة ستقوم بمرافقة هؤلاء الشباب و تكوينهم و مدهم بالتكنولوجيا اللازمة لأن"الاستغلال الحرفي لا يعني الطريقة التقليدية".

و أضاف السيد عرقاب" طلب رئيس الجمهورية مني الانطلاق بسرعة في هذه العملية و لدينا من هنا الى شهر سبتمبر للانطلاق الفعلي فيها".

اما المرحلة الأخرى من الاستغلال فتتمثل في الاستغلال الصناعي لمناجم الذهب و الذي سيكون، حسب السيد عرقاب، وفق دفتر شروط يسمح بالبحث عن الشركاء فيما يخص الاستغلال الباطني للذهب.

و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعطى خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت و تمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي و إطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.

و طلب السيد تبون ايضا الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن.

و بهذا الخصوص، أشار السيد عرقاب الى أن الجزائر تملك خيرات كثيرة في مجال المعادن سيسمح استغلالها بخلق مناصب شغل و قيمة مضافة و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

و أضاف بأن هناك خارطة جيولوجية للمعادن الموجودة لكن لابد من التدقيق فيها و التوسيع في مجال الاستكشاف.

و أشار إلى أن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء ترتكز على أربع محاور أولها التأكد و التعرف على المعادن الموجودة في الجزائر بصفة دقيقة ثم الاستثمار في المكامن الموجودة و هو ما يتطلب شراكة و استخدام تكنولوجيا عالية .

اما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العنصر البشري و قد تم بهذا الخصوص "الاتصال بالخبراء الجزائريين المتواجدين بالخارج و الذين أعطوا موافقتهم" في حين أن المحور الاخير يتمثل في إعادة النظر في بعض بنود قانون المناجم لسنة 2014 بشكل يجعله "أكثر جاذبية" للمستثمرين .

و ذكر السيد عرقاب أن الجزائر تحتوي على أكثر من 1700 مورد معدني منه المكتشف ومنه غير المكتشف مضيفا أن" هناك 40 مجموعة من هذه الموارد مستوردة من الخارج تخصص لها فاتورة مليار دولار قابلة للارتفاع".

و أضاف: "حتى الأحجار التزيينية و الغرانيت و الرمال تستورد من الخارج" كاشفا عن وضع خطة مدروسة للبحث عن تعويض لاستيراد هذه المواد بإنتاج وطني.

و بخصوص استغلال منجم غار جبيلات، قال الوزير أنه سيتم في المرحلة الأولى انشاء مصنع نموذجي في الثلاثي الأول من 2021 مما سيسمح بجمع البيانات للذهاب فيما بعد، اي سنتي 2023 و 2024، إلى المرحلة النهائية و هي مرحلة الاستغلال.

و فيما يتعلق بالشراكة الأجنبية في هذا المجال، قال أن سيتم بحث الشراكة مع الشريكين الصيني و الروسي.

اما بالنسبة لمنجم واد اميزور للزنك و الرصاص، أكد الوزير أن الدراسات منتهية و أنه سيتم وضع برنامج زمني للاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022.