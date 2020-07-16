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بترول: أوبيك+ "على المسار الصحيح" لدعم الأسعار

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 09:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
بترول: أوبيك+ &quot;على المسار الصحيح&quot; لدعم الأسعار

الجزائر - أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن دول أوبيك + توجد "على المسار الصحيح" لدعم إن أسعار النفط حتى لو استمرت الشكوك المرتبطة بموجة جديدة من وباء "كوفيد 19" العالمي.

و أوضح السيد عطار في مداخلته خلال ندوة صحفية عبر تقنية التحاضر عن بعد على هامش أشغال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبيك وخارج أوبيك، أن البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك + "تسير على الطريق الصحيح، حتى و أن لا زالت هناك شكوك مرتبطة بموجة ثانية محتملة من الوباء العالمي".

كما أكد قائلا "نحن متفائلون في الجزائر، ونحترم اتفاق التطابق بنسبة 103 وسنستمر في إظهار التضامن مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبيك+".

ورحب الوزير في ذات السياق بـ "نسبة تطابق الانتاج" لدول أوبيك + التي بلغت 107 ، مؤكدا أن هذه النسبة سمحت للأسواق بالاستقرار فوق سعر 40 دولارا للبرميل، مضيفا أن "هذه أنباء سارة".

 

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كما أشار إلى أن "نسبة التطابق هذه ستتحسن بالتأكيد خلال الثلاثي الثالث خاصة بفضل الدول الأعضاء التي لم تتمكن من الوصول إلى معدل التطابق هذا خلال شهر يونيو".

للتذكير فان أشغال الاجتماع العشرين للجنة المتابعة الوزارية المختلطة بين منظمة أوبيك وغير أوبيك، قد كرست لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط.

آخر تعديل على الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 10:28
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بترول: أوبيك+ "على المسار الصحيح" لدعم الأسعار
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 09:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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