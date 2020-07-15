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سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 19:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

الجزائر - صادقت الحكومة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي ترأسه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.

و يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذي الصلة إلى "تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، و التي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

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وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فيأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة، حسب البيان.

وقد شكل مشروعا المرسومين محور عرض قدمه وزير الصناعة خلال الاجتماع.

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سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 19:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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