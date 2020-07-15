مجمع سونلغاز: تنصيب لجنة دائمة لأخلاقيات المهنة 

الجزائر - تم اليوم الأربعاء تنصيب لجنة دائمة لأخلاقيات المهنة على مستوى مجمع سونلغاز بهدف تعزيز المراقبة على التسيير وضمان مكافحة أنجع للغش و الفساد.

وتتكفل هذه اللجنة التي تتمتع ب "استقلالية تامة" اساسا بمتابعة المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة داخل شركات مجمع سونلغاز و السهر على تطبيق أخلاقيات المهنة.

كما ستقوم اللجنة بتقديم كل التوصيات للرئيس المدير العام في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالمسائل التي قد تحقق اللجنة بشأنها أو الناجمة عن وضع تطرق له اي موظف بشركات المجمع.

وعليه فان اللجنة تشكل "نظام اخطار" و "أداة لأخلقة" التسيير حسب الرئيس لمدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص الذي أكد بأن تنصيب هذه اللجنة "جاء في وقته" تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية الرامية الى بناء الجزائر الجديدة.

وخلال حفل التنصيب، صرح السيد بولخراص أن "تنصيب هذه اللجنة و وضع قانون أخلاقيات المهنة يمثل مرحلة استراتيجية أولى في انتهاج مسعى يهدف الى ضمان الانسجام بين سمعة و صورة مجمعنا اللذان يتوقفان بشكل كبير على قدرتنا على التحرك تماشيا مع قيم سونلغاز لكونها مؤسسة مواطنة و ممون تاريخي للطاقة خدمة للتنمية الاقتصادية و راحة مواطنينا".

في هذا السياق، أوضح الرئيس المدير العام أن مجمع سونلغاز لا يمكنه أن يكون ناجعا دون ايلاء أهمية خاصة لأخلاقيات المهنة التي تعتبر "قانون سير حقيقي يتضمن احترام الاشخاص و المعايير و القوانين المسيرة للقطاع و البحث المتواصل عن الديمومة".

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم متقاعدين متطوعين من سونلغاز وممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.

في هذا الاطار عبر رئيس اللجنة براهيم بوناح عن التزام هذه الهيئة الجديدة بحماية قيم النزاهة والأمانة لاسيما من خلال تحسيس عمال المجمع.

وتطمح اللجنة كذلك إلى أن تكون المتحاور المتميز لكل من يكون شاهدا على ممارسات مشبوهة أو يواجه مشكلا ذات طابع أخلاقي، حسب السيد بوناح. من جهته، أشاد وزير الطاقة عبد المجيد عطار الذي حضر التنصيب، بهذا المسعى مؤكدا على ضرورة "وضع حد للممارسات القديمة" قصد استحداث مناخ يتسم بالاستقرار" بمجمع سونلغاز.

ومن جهة أخرى أبرز السيد عطار أهمية الهيكلة الجديدة لقطاعه الوزاري من خلال استحداث وزارة للانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

وأوضح أن هذه الهيكلة الجديدة ستسمح بتحقيق، وبشكل أفضل، برنامج الحكومة في هذا المجال الذي يهدف إلى التخلص من التبعية الطاقوية للمحروقات ومباشرة انتقال حقيقي إلى الطاقات المتجددة".

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إطارات وأعوان سونلغاز إلى التجند لبلوغ هذه الأهداف والتحلي بالتضامن في هذا الظرف المالي الصعب ومضاعفة الجهود في مجال ربط النشاطات الفلاحية والصناعية بشبكة الكهرباء.