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تأمينات: الشركة الوطنية للتأمين حققت رقم أعمال بلغ 2ر29 مليار دج في 2019 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
تأمينات: الشركة الوطنية للتأمين حققت رقم أعمال بلغ 2ر29 مليار دج في 2019 

الجزائر - حققت الشركة الوطنية للتأمين رقم أعمال بلغ 2ر29 مليار دج خلال سنة 2019 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 25ر5% مقارنة بسنة 2018، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للشركة العمومية.

وأوضح بيان الشركة أن صافي الأرباح التي حققتها الشركة قدر ب 2ر2 مليار دج خلال سنة 2019، أي تراجع بنسبة (-24%) مقارنة بسنة 2018 (9ر2 مليار دج) معربة عن "ارتياحها" للموافقة على حساباتها لسنة 2019 خلال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في يونيو المنصرم.

وحسب ذات المصدر فان الشركة حققت أيضا هامش تأمين بلغ 48ر12 مليار دج سنة 2019 مقابل 25ر12 مليار دج سنة 2018 (+87ر1%) مضيفا أن الايرادات المالية للشركة بلغت 87ر1 مليار دج سنة 2019 مقابل 64ر1 مليار دج سنة 2018 (+14%).

وأشار البيان إلى أن الشركة بذلت "جهودا معتبرة وباشرت نشاطات" على مختلف المستويات الاستراتيجية منها تنويع حافظتها وتعزيز نظامها المعلوماتي مع اللجوء لتكنولوجيات الإعلام

والاتصال والاستعانة بمصادر خارجية في تسيير نشاطات الدعم وتثمين الرأسمال البشري.

وخلص البيان إلى أن "آداء الشركة لسنة 2019 خلال فترة الأزمة يعكس العمل الجيد الذي باشره كافة المساهمين في الشركة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام ناصر سايس".

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تأمينات: الشركة الوطنية للتأمين حققت رقم أعمال بلغ 2ر29 مليار دج في 2019 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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