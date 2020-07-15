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إصلاح السفن: الغرفة الوطنية للصيد البحري و"ايكوراب بيريو" يوقعان اتفاق شراكة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 15:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
إصلاح السفن: الغرفة الوطنية للصيد البحري و&quot;ايكوراب بيريو&quot; يوقعان اتفاق شراكة

الجزائر - وقعت الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات ومؤسسة بناء وإصلاح السفن (ايكوراب بيريو) اتفاقية شراكة وتعاون تسمح لمهني الصيد البحري وتربية المائيات المنخرطين في الغرفة والحائزين على البطاقة المهنية بإجراء عمليات إصلاح و صيانة سفن الصيد على مستوى ورشات( ايكوراب).

وتم التوقيع على الاتفاقية مساء أمس الثلاثاء بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي على هامش انعقاد الدورة العادية السادسة عشر (16) للجمعية العامة للغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للغرفة.

وتسمح هذه الاتفاقية للمهنيين بالاستفادة من تخفيضات تصل الى 15 بالمائة بالنسبة لتكاليف الصيانة و5  بالمائة بالنسبة للمهنيين الراغبين في بناء سفن صيد جديدة .

يذكر ان الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات نظمت مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الدورة العادية السادسة عشر (16) للجمعية العامة عن طريق تقنية التحادث المرئي عن بعد وهي أول جمعية عامة تمت بهذه الطريقة الحديثة تماشيا والإجراءات الصحية المطبقة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وسمحت الدورة بمناقشة و المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنتي 2018 و 2019 مع استعراض مشروع الخطة السنوية للسنة الجارية ومشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020.

كما تم بالمناسبة استخلاف منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بسبب وفاة النائب المنتخب.

واختتم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد احمد فروخي أشغال هذه الدورة بتقديم توجيهات لأعضاء الغرفة حول أهمية مساهمة الغرف في عملية تحسيس المهنيين لإنشاء تعاونيات لتوحيد جهودهم والرفع من طاقات الانتاج، مع الحرص على الانضباط في العمل اليومي وتطبيق القانون.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 16:07
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إصلاح السفن: الغرفة الوطنية للصيد البحري و"ايكوراب بيريو" يوقعان اتفاق شراكة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 15:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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