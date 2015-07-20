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انطلاق اشغال الاجتماع ال20 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب-خارج اوبيب عبر تقنية التواصل عن بعد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 15:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات

الجزائر - انطلقت اشغال الاجتماع ال20 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب- خارج اوبيب (اوبيب+) اليوم الأربعاء بمشاركة الجزائر التي تتولى رئاسة ندوة منظمة البلدان المصدرة للنفط.

وسيقوم المشاركون في هذا الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية وروسيا، لاسيما وزير الطاقة ورئيس ندوة الاوبيب عبد المجيد عطار، بتقييم مدى احترام التزامات خفض الإنتاج من طرف البلدان الموقعة على اعلان التعاون بالنسبة لشهر يونيو 2020 مثلما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري للاوبيب- خارج اوبيب في 12 ابريل.

وبالإضافة الى تقييم نسبة الامتثال سيخصص هذا الاجتماع لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.

ويتعلق الامر بثاني اجتماع للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب+ منذ دخول، اتفاق خفض إنتاج النفط لشهر ابريل من طرف البلدان الموقعة على اعلان التعاون، حيز التنفيذ في بداية شهر مايو.

وخلال اجتماع الندوة الوزارية ال179 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) والاجتماع الوزاري ال11 لبلدان اوبيب+ اللذين عقدا في شهر يونيو الماضي، تم اتخاذ العديد من القرارات الرامية الى ضمان استقرار أسعار الذهب الأسود والتمكن من امتصاص الفائض في السوق.

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انطلاق اشغال الاجتماع ال20 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب-خارج اوبيب عبر تقنية التواصل عن بعد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 15:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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