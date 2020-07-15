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عطار: (اتفاق أوبيب+) نسبة الامتثال "ايجابية للغاية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 15:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
عطار: (اتفاق أوبيب+) نسبة الامتثال &quot;ايجابية للغاية&quot;

الجزائر - أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الامتثال الشامل لاتفاق تخفيض انتاج البترول المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) و حلفائها بلغت في يونيو الماضي "نسبة ايجابية للغاية" .

و في تصريح للصحافة على هامش حفل تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة لمجمع سونلغاز، قال السيد عطار أن " نسبة الامتثال ايجابية جدا بلغت 112 بالمئة بالنسبة للبلدان الأعضاء في الأوبيب و حوالي 100 بالمئة بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في المنظمة".

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كما أشار الوزير الى أن هذا الالتزام من طرف بلدان منظمة الأوبيب + قد سمح بارتفاع سعر البرميل الذي يتراوح حاليا ما بين 42 و 43 دولار بالنسبة للبرنت (مقابل 25 دولار نهاية أبريل).

و يتوقع السيد عطار أن متوسط سعر البرميل بالنسبة لسنة 2020 قد يتجاوز 40 دولار اعتمادا على الدراسات و التحاليل الأخيرة لسوق النفط.

و ستعقد لجنة المتابعة الوزارية المختلطة للاوبيب+ بعد ظهر اليوم اجتماعها ال20 بمشاركة السيد عطار حيث سيكرس لدراسة وضعية سوق النفط الدولية و آفاق تطورها على المديين القصير و المتوسط.

كما سيعكف أعضاء اللجنة على تقييم مستوى احترام التعهدات بخفض انتاج البلدان الموقعة على الاتفاق مثلما تقرر خلال اجتماع 12 أبريل.

و كان هذا الاتفاق ينص مبدئيا على تخفيض انتاج النفط ب 9،6 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو و يونيو قبل تمديده بشهر اضافي أي الى غاية 31 يوليو 2020 .

و من المرتقب تخفيف هذا التخفيض في الانتاج تدريجيا ابتداء من الفاتح أغسطس مثلما كان مقررا مبدئيا ب 7،7 مليون برميل يوميا الى غاية نهاية ديسمبر المقبل.

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عطار: (اتفاق أوبيب+) نسبة الامتثال "ايجابية للغاية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 15:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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