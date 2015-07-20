قيمة مستحقات سونلغاز تجاوزت 60 مليار دج منذ بداية تفشي وباء كورونا

الجزائر - بلغت قيمة فواتير الكهرباء والغاز غير المدفوعة من طرف زبائن سونلغاز أزيد من 60 مليار دج, حسبما أفاد به الاربعاء بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام للمجمع, شاهر بولخراص.

واكد السيد بولخراص في تصريحات صحفية على هامش حفل تنصيب لجنة الاخلاقيات لسونلغاز, أن المؤسسة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لدفع هذه الديون المستحقة على زبائنها سواء كانوا عائلات أو إدارات أو متعاملين اقتصاديين.

وأضاف بأن سونلغاز قررت "باعتبارها مؤسسة مواطنة" عدم قطع التيار الكهربائي إلى غاية انتهاء الازمة الصحية وذلك من أجل "السماح للمواطنين باجتياز هذه المرحلة الصعبة".

غير أن هذا القرار نجم عنه تراكم الفواتير غير المدفوعة وهو ما ستتعامل معه سونلغاز "بطريقة شفافة ومرنة من خلال فتح قنوات الاتصال مع المعنيين والسماح لهم بدفع مستحقاتهم بالتقسيط".

وبخصوص تسيير شبكة الكهرباء خلال فترة الصيف التي تعرف عادة معدلات استهلاك عالية, أكد الرئيس المدير العام ان سونلغاز اتخذت جميع التدابير للاستجابة لمتطلبات المرحلة لاسيما من خلال برنامج الصيانة الدوري لمنشآت الشبكة وتجنيد فرق تدخل لإصلاح الاعطاب المتحملة بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف بأن الانتاج الوطني من الكهرباء سجل مستويات كافية لمواجهة ارتفاع قوي للطلب والذي بلغت ذروته الصيف الماضي 15.600 ميغاواط.