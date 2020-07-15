سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين في عدة مواقع عبر الوطن لتسديد الشطر الأخير

و يتعلق الأمر , حسب ذات المصدر بكل من مواقع علي عمران و بالسويدانية (العاصمة) و البليدة و تيارت و عنابة و مستغانم و بجاية.
و تخص هذه العملية تحديدا موقع 114 مسكن ترقوي عمومي (علي عمران 6 ) (مديرية المشاريع بالرويبة الجزائر العاصمة) و موقع 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء بولاية البليدة ( مديرية المشاريع بالبليدة) و موقع 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو السويدانية (مديرية المشاريع بأولاد فايت الجزائر العاصمة).
فضلا عن موقع 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت (مديرية المشاريع ولاية تيارت) و موقع 82 مسكن ترقوي عمومي بالقصر ولاية بجاية (مديرية المشاريع ولاية بجاية ) و موقع 36 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيسمسيلت (مديرية المشاريع ولاية تيارت) و موقع 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم الموجهين إلى عمارات: من 1 إلى 9 (مديرية المشاريع ولاية مستغانم) بالإضافة إلى موقع الشعيبة 1 و الشعيبة 2 بولاية عنابة (مديرية المشاريع ولاية عنابة) حسب ذات المصدر .