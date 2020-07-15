البنك الإفريقي للتنمية: تعيين الجزائري رباح أرزقي في منصب كبير الخبراء الاقتصاديين ونائب للرئيس -

عيد الأضحى: وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى الالتزام الصارم بشروط الأمن والسلامة -

ولاية الجزائر: انطلاق عملية ترحيل لسكان الحيين القصديريين بن جعيدة و بوشاقور -

مكافحة فيروس كورونا: إنتاج أكثر من 400.000 قناع جراحي يوميا -

رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي والاقتصادي في أوت المقبل -

كوفيد-19: تزويد ولاية سطيف بقرابة 43 طن من المواد الغذائية ومواد أخرى -

البوليساريو تشيد بتمسك الإتحاد الإفريقي بمبادئه وقانونه التأسيسي في وجه سياسة الإحتلال -

كوفيد-19: نص قانون لتعزيز منظومة حماية مستخدمي الصحة -

الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى مزيدا من رسائل التهاني -

ميناء سكيكدة: الرئيس المدير العام و 28 موظفا و 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية -

اجتماع لبحث سبل مرافقة الفنانين في ظل الحجر الصحي -

دورة وطنية للشطرنج فردي وحسب الفرق بطريقة اللعب عن بعد من 15 إلى 19 يوليو -

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية -

دعوات إلى الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لوقف أنشطتها الاقتصادية بالأراضي الصحراوية المحتلة -

فورار: تجنيد الامكانيات لكبح الفيروس دون جدوى ما لم يلتزم المواطن بالتدابير الوقائية -

كوفيد-19/عدالة: تعليمة للتعامل بصرامة مع الأشخاص المعتدين على مهنيي قطاع الصحة -

كورونا: 527 إصابة جديدة، 332 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

رياضة: تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى -

بن بوزيد: تعليمة للتكفل بحالات كوفيد-19عند الاطفال على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية -