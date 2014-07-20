اتفاق أوبك+ : السيد عطار يشارك غدا الاربعاء في الاجتماع الـ 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

وأوضح ذات المصدر ان هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد سيخصص "لدراسة وضعية السوق البترولية الدولية وافاق تطورها على المديين القصير والمتوسط الى جانب تقييم مستوى احترام التعهدات بخفض انتاج الدول الموقعة على بيان التعاون لشهر يونيو 2020 تطبيقا لقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبك ودول خارج أوبك المنعقد يوم 12 أبريل الماضي ".
ويسبق هذا الاجتماع، اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للأوبك و خارج أوبك (JTC) المقرر اليوم الثلاثاء، تضيف وزارة الطاقة.
و تجدر الإشارة الى ان اللجنة الوزارية المشتركة تضم سبعة اعضاء من منظمة أوبك و هي الجزائر و المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب عضوين خارج الاوبك و هما روسيا و كازاخستان.