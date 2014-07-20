Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اتفاق أوبك+ : السيد عطار يشارك غدا الاربعاء في الاجتماع الـ 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر - يشارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار غدا الأربعاء في اشغال الاجتماع الـ 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك وغير الاوبك والذي سيتم تخصيصه لدراسة الوضع في سوق النفط العالمية وآفاقه، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد سيخصص "لدراسة وضعية السوق البترولية الدولية وافاق تطورها على المديين القصير والمتوسط الى جانب تقييم مستوى احترام التعهدات بخفض انتاج الدول الموقعة على بيان التعاون لشهر يونيو 2020 تطبيقا لقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبك ودول خارج أوبك المنعقد يوم 12 أبريل الماضي ".

ويسبق هذا الاجتماع، اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للأوبك و خارج أوبك (JTC) المقرر اليوم الثلاثاء، تضيف وزارة الطاقة.

و تجدر الإشارة الى ان اللجنة الوزارية المشتركة تضم سبعة اعضاء من منظمة أوبك و هي الجزائر و المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب عضوين خارج الاوبك و هما روسيا و كازاخستان.

كلـمات مفتـاحيــة :
اتفاق أوبك+ : السيد عطار يشارك غدا الاربعاء في الاجتماع الـ 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.14

كوفيد-19: نص قانون لتعزيز منظومة حماية مستخدمي الصحة

20.07.14

قسنطينة: تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد

20.07.14

الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى مزيدا من رسائل التهاني من رؤساء…

20.07.14

ميناء سكيكدة: الرئيس المدير العام و 28 موظفا و 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية

20.07.14

دراجات:الاتحادية تقترح على الاتحاد الدولي تاريخين جديدين لإعادة تنظيم منافستين قاريتين

20.07.14

اجتماع لبحث سبل مرافقة الفنانين في ظل الحجر الصحي  

الأكثــر قـراءة

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني

20.07.13

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

20.07.13

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفيرة اندونيسيا بالجزائر