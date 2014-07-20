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الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" تحقق رقم أعمال بـ 5ر24 مليار دينار في 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 12:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الشركة الجزائرية للتأمينات &quot;كات&quot; تحقق رقم أعمال بـ 5ر24 مليار دينار في 2019

الجزائر - حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) رقم أعمال يفوق 5ر24 مليار دج خلال 2019 اي بنمو قدره 2 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية,حسبما افاد به الاثنين بيان للشركة.

وأوضح ذات المصدر انه و" في اطار نشاطات الاعلام و الاتصال التي تقوم بها, نشرت الشركة المعلومات المتعلقة بأنشطتها التجارية والمالية بعد المصادقة على حساباتها الاجتماعية لسنة 2019 خلال الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 28 يونيو الماضي.

و ناهز مبلغ التعويض عن الحوادث خلال سنة 2019 حوالي 13 مليار دج ما ينم عن قوة وتيرة تسوية ملفات الحوادث و التي بلغت 168.000 ملف.

و على صعيد النشاط المالي للشركة فقد شهد حجم استثمار قدر بأكثر من 34 مليار دج برساميل خاصة قدرها 8ر25 مليار دج, مسجلة نسبة نمو تقدر بـ  5 بالمئة.

إما فيما يتعلق بحصيلة نشاطات المؤسسة خلال هذه السنة فقد انتقل صافي هامش التأمين من 7ر7  مليار دينار جزائري سنة 2018 إلى أكثر من 1ر8  مليار دينار في سنة 2019 أي بارتفاع يقارب 6 بالمائة.و بلغ صافي  السنة المالية  2019 مبلغ 5ر2 مليار دج و الذي يعزز الوعاء المالي للشركة, حسب ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" تحقق رقم أعمال بـ 5ر24 مليار دينار في 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 12:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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