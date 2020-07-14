الشركة الجزائرية للتأمينات كات تحقق رقم أعمال بـ 5ر24 مليار دينار في 2019 -

الاتحادية الجزائرية للسباحة: الشراكة مع نادي نيس ستفتح الأبواب للسباحين الجزائريين لتطوير مستواهم -

الديوان المهني للحبوب يكرس نظام الرقمنة لمتابعة حركة المخازن -

حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح خلال أسبوع -

جراد يؤكد على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية -

سياحة/كوفيد-19: دعوة الحرفيين إلى مواصلة جهودهم في إنتاج الأقنعة الواقية -

وزيرة الثقافة تتباحث مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة حول سبل تعزيز التعاون البيني -

حركة جزئية في سلك الجمارك تمس 27 مفتشية لأقسام الجمارك عبر الوطن -

منظمة الصحة العالمية: لا عودة إلى الوضع الطبيعي القديم في المستقبل المنظور -

هجرة غير شرعية: المقاربة الجزائرية في بعدها الانساني في التعامل مع الظاهرة -

انطلاق أشغال توسعة خط ميترو ساحة الشهداء-باب الوادي في الثلاثي الأخير من السنة الجارية -

خنشلة: سيول الأمطار تغمر عشرات المساكن وتتسبب في خسائر مادية وتعطيل حركة المرور ببلدية طامزة -

بريد الجزائر/الصندوق الوطني للتقاعد: رزنامة جديدة لصب معاشات التقاعد -

تمديد آجال المشاركة في مسابقة أفضل طابع بريدي يخلد إسترجاع رفات شهداء المقاومة -

السيد جراد ينهي زيارته لولاية سيدي بلعباس بعد معاينة مشاريع عديدة و تدشين أخرى -

ملاكمة/ الجزائر: انهاء الموسم الرياضي 2019-2020 -

الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات بأريحية -

تفكيك شبكة للنصب والاحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين برئاسة الجمهورية -

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني -