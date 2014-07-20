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حركة جزئية في سلك الجمارك تمس 27 مفتشية لأقسام الجمارك عبر الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 09:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات

الجزائر- أجرت المديرية العامة للجمارك يوم الاثنين حركة جزئية للإطارات الجمركية مست 27 رئيس مفتشية لأقسام الجمارك على مستوى المطارات والموانئ وكذا المعابر الحدودية الجنوبية والغربية و الشرقية للوطن, حسبما أفاد به بيان للمديرية.

وحسب ذات المصدر فان هذه الحركة الدورية الجزئية تهدف الى "تجسيد الدور المحوري و الهام لمصالح الجمارك في الميدان"  وكذا تدعيم المجهودات الحثيثة المبذولة في مجال المعالجة الجمركية وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة و ترقية الاداء الجمركي لحماية الاقتصاد الوطني و المواطن.

كما ترمي - يضيف البيان- الى مجابهة و محاربة كل اشكال الغش والتهريب و الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

وتكرس هذه الحركة الجزئية "المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة و الالتزام بهدف ترقية و عصرنة الخدمة العمومية الجمركية" , يضيف بيان الجمارك.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 11:24
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حركة جزئية في سلك الجمارك تمس 27 مفتشية لأقسام الجمارك عبر الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 09:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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