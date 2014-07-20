حركة جزئية في سلك الجمارك تمس 27 مفتشية لأقسام الجمارك عبر الوطن

وحسب ذات المصدر فان هذه الحركة الدورية الجزئية تهدف الى "تجسيد الدور المحوري و الهام لمصالح الجمارك في الميدان" وكذا تدعيم المجهودات الحثيثة المبذولة في مجال المعالجة الجمركية وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة و ترقية الاداء الجمركي لحماية الاقتصاد الوطني و المواطن.
كما ترمي - يضيف البيان- الى مجابهة و محاربة كل اشكال الغش والتهريب و الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
وتكرس هذه الحركة الجزئية "المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة و الالتزام بهدف ترقية و عصرنة الخدمة العمومية الجمركية" , يضيف بيان الجمارك.