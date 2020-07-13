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وزير السياحة يؤكد على ضرورة استغلال كل الإمكانات للنهوض بالقطاع

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
وزير السياحة يؤكد على ضرورة استغلال كل الإمكانات للنهوض بالقطاع

برج بوعريريج - أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو اليوم الاثنين ببرج بوعريريج على "ضرورة استغلال كل الإمكانات المتاحة للنهوض بالقطاع و الخروج من التبعية للمحروقات".

وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قام بها إلى هذه الولاية أن الجزائر "تمتلك كل المقومات للنهوض بالقطاع السياحي و أنه حان الأوان لاستغلال كل الإمكانات المتاحة و الترويج لها على غرار السياحة البيئية و السياحة الحموية و السياحة الجبلية و الصحراوية و الثقافية.

وقال السيد حميدو : "يتعين علينا توجيه كل المجهودات في هذا المسعى من أجل أن يحتل القطاع السياحي ما يستحقه من اهتمام و ليكون أحد موارد البلاد الهامة من العملة الصعبة''.

كما ينبغي، يضيف الوزير، الاهتمام بكل الموروث الثقافي و نفض الغبار عنه لتحافظ عليه الأجيال القادمة و العمل على تسويقه محليا و دوليا.

وأثناء معاينته لعدد من الفنادق الخاصة بعاصمة الولاية، أشاد الوزير بأصحابها الذين وضعوا مؤسساتهم تحت تصرف السلطات العمومية في سياق تدابير محاربة وباء كوفيد-19،  مؤكدا أن "الدولة لن تتخلى عنهم خاصة و أنهم يمرون بفترة صعبة و أنها سترافقهم و تدعمهم للخروج من تداعيات هذه الجائحة".

كما أثنى الوزير خلال زيارته لمعرض مقام بغرفة الصناعة التقليدية و الحرف بعاصمة الولاية على المجهودات التي بذلها متعاملون في هذا المجال من حيث توفيرهم لعدد معتبر من الكمامات تم خياطتها بورشاتهم كمساهمة منهم في المجهود الوطني لمحاربة وباء كورونا المستجد، قبل أن يقوم بتكريم عدد منهم.

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وزير السياحة يؤكد على ضرورة استغلال كل الإمكانات للنهوض بالقطاع
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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