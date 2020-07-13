تمديد آجال المشاركة في مسابقة أفضل طابع بريدي يخلد إسترجاع رفات شهداء المقاومة -

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة -

عبد العزيز جراد: بعض المواطنين ليسوا في مستوى المسؤولية المطلوبة لمكافحة وباء كورونا'' -

سيدي بلعباس : إجراءات لصالح المرأة الريفية والشباب -

شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية قامت بسرقة مركز تجاري -

استرجاع العقار السياحي غير المستغل ضمن أولويات القطاع بعد جائحة كورونا -

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي -

كورونا: 494 إصابة جديدة، .276 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

السيد براقي يبحث سبل تنسيق التعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الدولي -

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني -

جراد يؤكد من سيدي بلعباس على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة كورونا بصرامة -

المدير العام للأمن الوطني يدشن عدة هياكل للشرطة بوهران -

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها -

كوفيد-19: الشروع قريبا في إنتاج مليوني قناع شهريا بالجزائر من نوع أف.أف.بي -

بن زيان: كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ستكون مضمونة خلال الدخول الجامعي القادم -

السيد جراد يشرف على مراسم توزيع 1607 مسكن -

شركة سيال تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون -

خنشلة: تنصيب العميد أول للشرطة محمد بغداد على رأس أمن الولاية -

الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان المنافسات القارية -