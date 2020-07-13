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استرجاع العقار السياحي غير المستغل "ضمن أولويات القطاع" بعد جائحة كورونا 

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
استرجاع العقار السياحي غير المستغل &quot;ضمن أولويات القطاع&quot; بعد جائحة كورونا 

سطيف - صرح وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو يوم الاثنين من العلمة "27 كلم شرق سطيف" أن بعد انقضاء جائحة كورونا سيكون موضوع استرجاع العقار السياحي غير المستغل "من أولويات دائرته الوزارية".

وأوضح الوزير لدى تفقده لورشة إنجاز فندق خاص بذات المدينة أنه  في حال عدم تقديم المستفيدين من العقارات الفلاحية غير المستغلة ل"مبررات دامغة" حول أسباب عدم الاستغلال، سيتم استرجاع العقارات المعنية "بالتنسيق مع الولاة".

وبشأن تعزيز السياحة الداخلية، أفاد الوزير أيضا بأنه بعد مرور هذه الأزمة الصحية، ستباشر وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي "تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع على غرار الخطوط الجوية الجزائرية و أصحاب الفنادق من أجل مراجعة الأسعار لتمكين المواطن من القيام بجولات سياحية داخل الوطن".

كما أردف بأن دائرته الوزارية "مستعدة لدعم و مرافقة كل المستثمرين في القطاع لإنجاز مشاريعهم و ذلك في إطار جهود إزالة كل الحواجز التي من شأنها إعاقة الاستثمار السياحي".

وفي هذا السياق أسدى الوزير تعليمات إلى موظفي القطاع بضرورة تلبية طلبات كل مواطن يريد الاستثمار بهدف خلق الثروة و استحداث مناصب شغل للخروج من التبعية لقطاع المحروقات.

وكان السيد حميدو قد قام في مستهل زيارته لولاية سطيف بمعاينة ورشتين إثنتين لحرفيين محليين مختصين في خياطة الكمامات الواقية و كذا مشروع إنجاز فندق 4 نجوم في القطاع الخاص بحي القصرية بعاصمة الولاية.

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استرجاع العقار السياحي غير المستغل "ضمن أولويات القطاع" بعد جائحة كورونا 
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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