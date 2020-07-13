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السيد براقي يبحث سبل تنسيق التعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الدولي

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
السيد براقي يبحث سبل تنسيق التعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الدولي

الجزائر - نظمت يوم الاثنين جلسة عمل جمعت وزير الموارد المائية السيد ارزقي براقي و المدير العام للوكالة الوطنية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية السيد محمد شفيق مصباح للنظر في ملفات التعاون بين الهيئتين، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وحضر هذه الجلسة التي جرت بمقر وزارة الموارد المائية عدد من اطارات الوزارة و وكالة التعاون الدولي، حيث تم تقديم عرض شامل ومفصل حول ابرز محاور التعاون بين قطاع الموارد المائية مع مختلف البلدان والهييات الدولية، يضيف نفس المصدر.

بهذه المناسبة دعا السيد  براقي الى بحث فرص تعزيز سبل التعاون بالاستناد على كفاءات الوكالة الوطنية للتعاون الدولي قصد توسيع مجال الشراكة الدولية في مجال الموارد المائية وما يمكن ان يفرزه القطاع من خبرات و انتاج مواد تخص الموارد المائية للتصدير الى دول اجنبية، كمحطات معالجة المياه و الات نزع الاوحال من السدود وكذلك الانابيب التي يتم صنعها حاليا في الجزائر.

و تعمل الوكالة الوطنية للتعاون الدولي، التي تم انشاءها بمقتضى قرار أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر فبراير 2020 من اجل التضامن والتنمية، تطوير و ترقية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار.

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السيد براقي يبحث سبل تنسيق التعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الدولي
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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