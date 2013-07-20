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شركة "سيال" تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
شركة &quot;سيال&quot; تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون

الجزائر -  دعت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) اليوم الاثنين زبائنها بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة لتسديد ما يناهز 7ر18 مليار دج من  الديون غير المسددة، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات المؤسسة.

وأوضح البيان أن تراكم الديون غير المسددة وصلت لأعلى مستوياتها بمبلغ يقدر ب7ر18 مليار دج، وهو ما يعادل سنة ونصف من رقم أعمال المؤسسة، مبرزا أنه قد حان الوقت اليوم لتكاثف جهود وتضامن الجميع.

ووجه ذات البيان "نداء للروح الوطنية المسؤولية وتضامن سكان الجزائر العاصمة وتيبازة من خلال دفع فاتورة الماء وهو ما سيسمح الإستمرار في الخدمة"، مشيرا "نحن نعتمد اليوم أكثر من أي وقت مضى على تقديم خدمات ذات جودة للمياه والتطهير".

وأشار المصدر أن "دفع الفاتورة عمل تضامني ويعد عرفانا بمجهودات عمال سيال الذين يسهرون على منحهم أحسن خدمة عمومية كما أن هذا الفعل الوطني، سيسمح بضمان تحسين خدمات المياه والتطهير على المدى البعيد".

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شركة "سيال" تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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