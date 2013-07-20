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كوفيد-19 : الرئيس تبون يأمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
كوفيد-19 : الرئيس تبون يأمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الاحد.

وأمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول، تضم الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وسيدرج التقرير الذي ستعده هذه اللجنة، حسب البيان في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

 إقرأ أيضا: النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

ويذكر ان الرئيس تبون كان قد أعرب، في العديد من المرات، عن تعهد الدولة لدعم كل المؤسسات والمهن المتضررة من الوباء، داعيا المتعاملين الى اعتماد "النزاهة" لدى طلب الدعم من الدولة.

و وعد الرئيس تبون في هذا الصدد قائلا "نحن مستعدون لمساعدة المؤسسات التي تقدم ارقاما واضحة".

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كوفيد-19 : الرئيس تبون يأمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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