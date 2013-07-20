كوفيد-19 : الرئيس تبون يأمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني

وأمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول، تضم الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وسيدرج التقرير الذي ستعده هذه اللجنة، حسب البيان في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
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ويذكر ان الرئيس تبون كان قد أعرب، في العديد من المرات، عن تعهد الدولة لدعم كل المؤسسات والمهن المتضررة من الوباء، داعيا المتعاملين الى اعتماد "النزاهة" لدى طلب الدعم من الدولة.
و وعد الرئيس تبون في هذا الصدد قائلا "نحن مستعدون لمساعدة المؤسسات التي تقدم ارقاما واضحة".