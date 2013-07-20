تمديد آجال المشاركة في مسابقة أفضل طابع بريدي يخلد إسترجاع رفات شهداء المقاومة -

شركة سيال تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون -

الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان المنافسات القارية -

كوفيد-19 : الرئيس تبون يأمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني -

تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بالمدية وبومرداس -

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها -

كوفيد -19: تمديد أجل اكتتاب التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة إلى 16 أوت المقبل -

كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة -

تنصيب اللواء تلمساني قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للفقيد اللواء علايمية -

الرئيس تبون يأمر بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج -

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة -

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية -

طاقة: الرئيس تبون يأمر ببعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة -

سوناطراك: الرئيس تبون يأمر بمباشرة عملية معاينة معمقة للشركة -

تسريع الاصلاح المالي من أجل اقتصاد 20 مليار دولار في 2020 -

صناعة: رئيس الجمهورية يامر بإصدار دفاتر الشروط قبل 22 يوليو -

جراد يؤكد على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية -

الوزير الأول يشرع في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس -

ولاية الجزائر: حظر دخول شاحنات المواشي ومنع بيع المواشي والأعلاف خارج النقاط المرخصة -