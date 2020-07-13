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الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

سيدي بلعباس - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بسيدي بلعباس خلال زيارة عمل بهذه الولاية على ضرورة إعطاء الفلاحة المكانة التي تستحقها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

ولدى وجوده على مستوى مزرعة "حريمة رباح" الواقعة ببلدية طابية، شدد السيد جراد على مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني، مبرزا ضرورة العودة نحو هذا القطاع الموفر لمناصب العمل والثروة و أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد.

وقال في هذا الصدد "إن إنتاجنا الفلاحي متنوع وذو جودة. يجب تثمين القطاع من خلال تشجيع الاستثمار وتجنيد الوسائل الضرورية وكذا استغلال مساحات زراعية كبيرة".

وفي هذا الإطار قال  الوزير الأول أن "الدولة ستتدخل لتقديم مساعدتها بينما على المستثمر السعي الى إضفاء قيمة مضافة، مشيرا إلى أهمية تطوير وتشجيع الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية لتلبية الاحتياجات الوطنية".

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على ضرورة إعطاء الأهمية للمنطقة الجنوبية للبلاد بهدف تنويع الإنتاج الفلاحي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

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وتتربع المستثمرة الفلاحية محل زيارة السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري، والتي هي ثمرة استثمار خاص، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.364 هكتار وهي متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة وتضم مساحة 997 هكتار من أشجار التفاح والخوخ والبرقوق والكرز والكروم والمشمش.

وتضمن المستثمرة المسقية بنظام التقطير المقتصد للمياه، إنتاج إجمالي يقدر بنحو 560.210 قنطار. وتضم شبكة سقي تتكون من 10 أحواض تخزين بسعة إجمالية تقدر بنحو 1،9 مليون متر مكعب.

ويحتوي هذا الاستثمار، على منشآت للتخزين تتكون من غرفتين للتبريد بمساحة إجمالية تناهز 2.000 متر مكعب ومستودعين اثنين بسعة 1.800 متر مربع.

وقد ساهمت هذه المستثمرة الفلاحية التي تتوزع على ثلاثة مواقع اثنين منها على مستوى بلدية سيدي بن يعقوب والثالثة ببلدية طايبة، في استحداث 560 منصب شغل منها 260 مناصب دائمة و300 مناصب أخرى موسمية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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