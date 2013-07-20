كوفيد -19: تمديد أجل اكتتاب التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة إلى 16 أوت المقبل

وجاء في البيان الذي نشرته المديرية على موقعها الإلكتروني " تنھي المديرية العامة للضرائب إلى علم المكلفين بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أنه تم تمديد إلى غاية الأحد 16 أوت 2020 أجل اكتتاب التصريح التقديري لرقم الأعمال أو للإيرادات المھنية (ج رقم 12)".
وأضاف ذات المصدر ان هذا الإجراء يندرج في إطار الإجراء الوطني المتعلق بالوقاية و الحد من انتشار و باء كوفيد-19.
في ھذا الصدد، شددت المديرية العامة للضرائب ان "و نظرا للوضع الصحي الذي يتسم بتفشي جائحة كورونا ، فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين عدم انتظار الأيام الأخيرة من أجل القيام بالتزاماتھم الجبائية".
كما دعت المعنيين بالسھر على احترام التدابير الوقائية المحددة من طرف وزارة الصحة لمنع انتشار و باء كورونا.