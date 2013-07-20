الرئيس تبون يأمر بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج

الجزائر - وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون تعليمات بتسريع دخول وحدات الانتاج الصيدلانية الجديدة التي يقدر عددها بأكثر من 40 وحدة, حيز الانتاج، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و قد تم اسداء هذه التعليمات خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء, المنعقد الاحد, بتقنية التواصل المرئي عن بعد.

كما امر رئيس الجمهورية في ذات الاطار ب" وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار.

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وسجل الرئيس تبون بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن, في آفاق 2021, من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.

كما أسدى السيد تبون تعليمات لوزير القطاع من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 % على الأقل وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب, حسب بيان الرئاسة.