طاقة: الرئيس تبون يأمر ببعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة

الجزائر- أسدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعليمات من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و تم اسداء هذه التعليمات خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء, المنعقد امس الاحد, بتقنية التواصل المرئي عن بعد.

و ذكر رئيس الجمهورية خلال الاجتماع ب"وجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة".

و شدد الرئيس تبون على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع يخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمئة.

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و أمر في ذات الاطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.

اما بخصوص قطاع المناجم فجدد السيد تبون تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية و الثروات الطبيعية الوطنية التي يزخر بها البلد مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف ومنجم الزنك و الرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة).

كما طلب رئيس الجمهورية الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن.

وأعطى موافقته على اقتراح وزير القطاع الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.

و خلال الاجتماع, أمر السيد تبون بمواصلة عمليات الربط المحلي ولاسيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج وخلق مناصب الشغل و تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن.

كما قرر وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.